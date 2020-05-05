快訊

新莊53歲居家檢疫男暴斃 他5月1日剛從中國大陸回來

櫻井翔節目介紹「鐵人大臣」陳時中 3分鐘內容逼哭台網友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多數氣喘患者依賴急救吸入劑 醫界：可能提高惡化風險

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導

台灣約有兩百萬名氣喘患者，台灣胸腔暨重症加護醫學會今年調查顯示，八成四氣喘病患對急救吸入劑呈現中高度依賴，長此以往可能使患者惡化風險不減反增。

台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務小組委員傅彬貴表示，許多氣喘患者感到不適時，會自行赴藥局買急救吸入劑（SABA）來緩解症狀。然而，氣喘為一慢性呼吸道發炎反應，患者應使用含有抗發炎的吸入型類固醇藥物加以治療，即使無症狀時仍應長期規律使用，而非依賴急救吸入劑。

傅彬貴表示，急救吸入劑雖能快速使氣管擴張，卻無法降低發炎反應，因此長期使用可能提升死亡風險。根據今年全球氣喘治療指引，如果氣喘患者經常性使用急救吸入劑、使用量達到一年三瓶以上，可能提高氣喘急性惡化風險。

但台灣氣喘患者似乎普遍有依賴急救吸入劑的現象；根據台灣胸腔暨重症加護醫學會今年針對國內八家醫院共400名氣喘患者進行調查發現，高達八成四的氣喘病患對於急救吸入劑的使用認知屬於中高度依賴，而三成一的病患氣喘控制不佳且每周使用這款藥品的次數大於三次。

今天是世界氣喘日，衛福部健保署、台灣胸腔暨重症加護醫學會、中華民國診所協會全國聯合會等單位共同簽訂「健康肺氣喘卓越計劃」合作備忘錄，盼醫療院所將正確的治療觀念帶給民眾，並合作精進國內氣喘管理與照護。

氣喘 患者 類固醇

延伸閱讀

怕染疫不回診 氣喘者亂停藥恐惡化

病床不夠 東京都政府盼非重症者住防疫旅館

氣喘「藥」控制 配合3項照護重點 才是降低染疫的關鍵

疫情間怕回診…氣喘者領藥率降 醫師憂病情惡化危及生命

相關新聞

三個月後才收到交通罰單…記憶證據消失如煙 立委提修法

依現行道路交通管理處罰條例規定，民眾有交通違規，可能三個月後才收到罰單，不但同一違規可能遭連續舉發，有理由想申訴，路口監...

吳德榮：明晚北部、東北部轉陣雨 周四氣溫稍降

今明還是熱得像夏天，各地高溫可以達36度以上，不過中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示...

馬生拍「看見台灣」8K縮時影片 網友讚：起雞皮疙瘩

曾經在網路上推出「縮時台灣」3部曲、紀錄台灣各地風光之美的的馬國留學生馮業輝，近期融合3部曲的內容，以及尚未完成的第4部...

端午有四天連假 離島機票5月11日開放訂位

端午假期自6月25日至6月28日有4天連假，交通部民航局規畫從6月24日至29日為航空疏運期，並宣布離島管制航線向5月1...

彭啟明：今是立夏要涼補 留意長輩別中暑

今天是二十四節的立夏，為夏天的第一個節氣。天氣風險公司總經理彭啟明說，今天延續昨天的高溫天氣，西半部各地中午高溫都有機會...

多數氣喘患者依賴急救吸入劑 醫界：可能提高惡化風險

台灣約有兩百萬名氣喘患者，台灣胸腔暨重症加護醫學會今年調查顯示，八成四氣喘病患對急救吸入劑呈現中高度依賴，長此以往可能使...

醫籲B肝帶原孕婦 防疫也別忘幫寶寶防B肝

30多歲楊小姐，是B型肝炎帶原者，定期回腸胃肝膽科門診追蹤，已經懷孕12周的她，雖有些孕吐不適，但雖目前肝功能正常，產檢...

美國進口TABASCO紅椒粉防腐劑違規 遭退運銷毀

衛福部食藥署公布本周邊境查驗不合格結果，違規名單包括美國知名調味料品牌塔巴斯科（TABASCO）生產的原味紅椒粉，經檢出...

國軍文藝中心轉型 國防部推「台北國防文教專區」

針對位於台北市總統府後方精華區的國軍英雄館、三軍軍官俱樂部與國軍文藝中心，國防部表示，已委託民間公司辦理「台北國防文教專...

警告發交通違規拖3個月？資深交警：多在1個月內寄出

立委劉櫂豪提案修改道交條例，認為現行道交條例規範的警方舉發交通違規時間3個月太長，不利民眾即時改正行為或申訴，台中市資深...

西部復礦案今三闖環評 環團抗議：盡速修正礦業法

蔡政府多次承諾的礦業法修法進度歸零後，首例西部復礦案今第三度進入二階環評範疇界定會議，環團今到環保署前抗議，要求水泥業礦...

第30屆醫療奉獻獎 歡迎推薦報名

為樹立醫者典範，發揚優良醫療從業人員之精神及事蹟，「中華民國第30屆醫療奉獻獎」受理推薦報名，請大眾一起舉薦身邊合乎醫療奉獻獎項選拔標準的醫療從業人員，讓國人向其致敬。

熱門新聞

氣溫飆升 三總已接獲今年最早中暑昏迷病例

全聯商品定價偏貴？ 掌握「購買時機」網友驚嘆超划算

影／英烹飪達人教削皮刀正確用法 網驚呼：原來可以這樣用

馬生拍「看見台灣」8K縮時影片 網友讚：起雞皮疙瘩

第7輪口罩實名制3.0預購開跑 4超商送優惠還可抽汽車

房間不想擺電視！她與家人爭不完⋯網提「兩全其美方法」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。