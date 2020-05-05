多數氣喘患者依賴急救吸入劑 醫界：可能提高惡化風險

台灣約有兩百萬名氣喘患者，台灣胸腔暨重症加護醫學會今年調查顯示，八成四氣喘病患對急救吸入劑呈現中高度依賴，長此以往可能使患者惡化風險不減反增。

台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務小組委員傅彬貴表示，許多氣喘患者感到不適時，會自行赴藥局買急救吸入劑（SABA）來緩解症狀。然而，氣喘為一慢性呼吸道發炎反應，患者應使用含有抗發炎的吸入型類固醇藥物加以治療，即使無症狀時仍應長期規律使用，而非依賴急救吸入劑。

傅彬貴表示，急救吸入劑雖能快速使氣管擴張，卻無法降低發炎反應，因此長期使用可能提升死亡風險。根據今年全球氣喘治療指引，如果氣喘患者經常性使用急救吸入劑、使用量達到一年三瓶以上，可能提高氣喘急性惡化風險。

但台灣氣喘患者似乎普遍有依賴急救吸入劑的現象；根據台灣胸腔暨重症加護醫學會今年針對國內八家醫院共400名氣喘患者進行調查發現，高達八成四的氣喘病患對於急救吸入劑的使用認知屬於中高度依賴，而三成一的病患氣喘控制不佳且每周使用這款藥品的次數大於三次。

今天是世界氣喘日，衛福部健保署、台灣胸腔暨重症加護醫學會、中華民國診所協會全國聯合會等單位共同簽訂「健康肺氣喘卓越計劃」合作備忘錄，盼醫療院所將正確的治療觀念帶給民眾，並合作精進國內氣喘管理與照護。