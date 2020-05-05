見美照就衝！情侶爬山「吵到快分手」 她超無奈：北大武不是網美景點

現今網路世代，人們所追的不再是影視明星，而是經營網路社交平台的網紅，追隨者會因為他們的外型、個性、心態等去挑選自己想Follow的對象。近期有一位身材姣好的健身女教練在Instagram上分享爬上「北大武山」的美照，結果卻收到一名男網友私訊，抱怨他和女友因為她「整趟路吵到快分手」，讓她備感無奈：「我只是分享我自己的生活！」

北大武山位於屏東縣泰武鄉，海拔3092公尺，最著名的就是登上山頂上的雲海，與玉山、雪山、秀姑巒山、南湖大山等五座山和稱為台灣五嶽，有南臺灣屏障之稱，也是登山好手們熱愛攀登的山頭。不過對新手而言，超過3000公尺的北大武山並非可輕易挑戰的關卡。

日前一位健身女教練在單攻（一天來回）北大武山後，分享了幾張登頂美照在Instagram上，一位女粉絲看到後便吵著要男友帶她去爬，並說「她是單攻我也要單攻」，結果卻令人沮喪－－兩人還沒爬到喜多麗斷崖（距離約4公里）女友就喊累，途中休息一下後繼續走了2小時才放棄下山，當時距離山頂還很遠。而女友在回程路上不只抱怨她腿痠膝蓋痛，更抱怨拍美照的女教練「沒有提醒粉絲這段路程有多遠」。

之後男友私訊該名女教練，表示當天「從早上5點走到晚上8點才下山」、「整趟路吵到快分手」，希望女教練以後po爬山文時「警告大家那座山的難度」。女教練對此非常無奈，認為她只是分享生活，不是教科書也不是維基百科，「未來我會記得提醒大家，但那不是我的義務」，最後也提醒粉絲不要什麼都不做就往山上跑，不僅自己危險也麻煩別人，並以hashtag強調「北大武不是網美景點」。

事後臉書粉專「屏東點」分享她的限時動態截圖，讓不少網友傻眼表示「哪裡來的野生巨嬰」、「是天造地設絕配情侶」、「白眼無極限」、「本來就要衡量自己體力，這男友也很鬧，沒有人非得義務要幹嘛好嗎」、「北大武好歹也是百岳小老弟，要當網美建議去爬石門山比較好喔」、「奇怪了爬山是妳要爬還要他們要去爬，網路上資訊那麼多怎麼不自我評估一下」。