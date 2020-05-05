端午有四天連假 離島機票5月11日開放訂位

端午假期自6月25日至6月28日有4天連假，交通部民航局規畫從6月24日至29日為航空疏運期，並宣布離島管制航線向5月11日，也就是下周一上午9時開放訂位。

民航局說，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供818架次，計5萬5100個座位數。在各航線運能提供方面，澎湖航線(不含澎湖-金門航線)計508架次、3萬3520個座位數；金門航線計236架次、1萬6520個座位數；馬祖航線計74架次、5060個座位數。民航局表示，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，國內線需求明顯減少，但民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次端午連假，於尖峰時段6月24日至6月26日台灣出發往離島方向，以及6月27日至6月29日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，以A使有限的空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。