母親節到底要送什麼？十大媽媽們最喜愛的禮物出爐

抓住媽媽的心～

一年一度的母親節就要到了，此時此刻應該有不少人焦頭爛額地思考，到底該準備什麼母親節禮物給親愛的媽媽才能送進心坎裡？雖然每次問媽媽想要什麼，她總是一副無欲無求的樣子，但其實心裡總是有些什麼想要的小禮物啦（笑）



今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，統整出十種媽媽不說但媽媽想要的母親節禮物，如果你至今（母親節倒數一週）還沒有任何想法和頭緒，就來參考看看吧！

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10、掃地機器人：體恤打掃的辛勞，輕鬆亮晶晶

很多人會選擇吸塵器或掃地機器人當母親節禮物，畢竟媽媽平常在家裡最常做的事情就是打掃啦！現在的吸塵器和掃地機器人功能都十分齊全，還有吸完地板順便幫拖地的機款！讓媽媽省去打掃時間，也不再腰痠背痛啦！

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9、各式新型廚具：漂亮好用讓煮飯燒菜更開心

廚房是媽媽的戰場和領土，許多媽媽都會把廚房佈置得美美的，備餐真的不是件輕鬆的事，要是能在母親節收到既好看又高CP值的料理工具，各式各樣的調理機、果汁機、氣炸鍋、電子鍋、萬用鍋，或者是洗碗機！媽媽一定是會很開心的。

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8、婚紗照、沙龍照：留下幸福的照片滿足夢想

在母親節這特別的日子，帶媽媽拍張沙龍照，或是全家一起盛裝打扮，一起到相館拍攝全家福也是不錯的選擇，一來紀念大家百忙之中難得相聚，二來也能留下大家最美好的模樣，畢竟歲月一去不復返，留下一張美照是最珍貴的紀念啊！

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7、醫美：新科技帶來新美麗，永保凍齡青春

隨著科技的發達，不少人會在母親節前帶媽媽到醫美診所，或是女兒拉著媽媽一起報療程，讓媽媽透過新的醫學和科技進行保養或調整，變得更加漂亮，和同輩朋友聚在一起的時候絕對是最容光煥發的那一個！

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6、保養品：愛美是女人的天性，讓媽媽漂漂亮亮

精心準備一套適合媽媽的保養品，或是一些平常可以輕鬆使用的好用面膜，也是不錯的母親節禮物選項，畢竟愛美是每個女人的天性，送一份保養品給平常整顆心都在我們身上的操勞媽媽，是再理所當然不過的事了！

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5、包包、皮夾：花錢都會想到我～送個好包包

母親節的時候送媽媽一個漂亮又獨特的皮夾吧！你一定會在媽媽掏零用錢給你發現，她為了你省吃儉用，每天使用的皮夾早已「破皮」到不行，送她一顆心皮包吧，讓媽媽每次花錢的時候都莫名有風！

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4、平板、電腦：不再盯著小螢幕，方便追劇愛孔劉

這年頭韓劇盛行，很多媽媽可都是韓劇粉，你知道的帥歐巴，媽媽也都暸若指掌，母親節送她一個平板電腦吧！手機的小螢幕看久了好累人，讓媽媽用大屏幕的平板輕鬆追劇吧！



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3、手機：拉近親子的距離，可以看臉書打電話

如果媽媽還在使用「智障型手機」，趁著母親節幫她換一支螢幕大多了的智慧型手機吧！教她用手機拍照、傳訊息、開視訊，既能拉近親子距離，又可以保持聯繫，何樂而不為呢！

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2、現金：公認最實用大禮，紅包裝滿兒女的祝福

現金！是不少人公認最實用的禮物，把藍藍的鈔票放進紅紅的紙袋推到媽媽面前，這樣簡單的小動作，可是能換得媽媽無比燦爛且無價的笑容，畢竟媽媽可以運用這筆錢去做她想做的事情，雖然大部份時候她也是捨不得花，但當下的開心可是藏不住的呀！

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1、旅遊：無論國外或國內，帶媽媽快樂的出遊

許多人會選擇帶媽媽出遊當作母親節禮物，無論是在國內走走看看，或是搭飛機到異國探險，和媽媽一起去世界各個角落，真的是很棒且美好的人生回憶，畢竟有些時候，留在心中和腦海的回憶價值遠遠超過鈔票堆疊起來的物質啊！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月06日至2020年05月04日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『母親節禮物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」