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醫籲B肝帶原孕婦 防疫也別忘幫寶寶防B肝

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導

30多歲楊小姐，是B型肝炎帶原者，定期回腸胃肝膽科門診追蹤，已經懷孕12周的她，雖有些孕吐不適，但雖目前肝功能正常，產檢時不論母親胎兒也無異狀，但除擔心感染新冠肺炎外，也憂慮寶寶會不會也罹患B肝？胃腸肝膽科醫師表示，孕婦可透過抗病毒藥物，控制B肝病毒量外，高風險寶寶也可接種免疫球蛋白和疫苗，來減低垂直傳染的機會。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，B肝會經由血液或體液水平傳染，如輸血、性接觸等，也可能在生產時由媽媽傳染給小孩，即母嬰垂直感染。而母嬰感染可能會變成慢性感染，B肝病毒將長期存在小孩肝臟，小孩長大後肝炎發作、肝硬化及肝癌的風險都會增加。

康本初說，目前透過抗病毒藥物，能控制B肝病毒量。像是肝指數持續異常、有肝纖維化、肝硬化時就需在醫師指示下服藥；懷孕時控制B肝病毒量，也能減低寶寶垂直傳染機會。目前B肝的抗病毒藥物中，已有懷孕時可安全服用的種類，B肝病毒量較高孕婦，倘若在第三孕期（約28周）開始服用B肝抗病毒藥物，可讓小孩感染機會降低，建議由第三孕期服用至產後一個月停藥。

另外，1986年起，台灣全面推行新生兒的B肝免疫球蛋白和疫苗注射後，新生兒接受注射就可降低B肝感染機會，約有9成保護力；疾管署去年7月也宣布，2019年7月後出生的新生兒，母親若為B肝，均需於出生24小時內接種1劑公費B肝免疫球蛋白及第1劑B肝疫苗，並後續追蹤。少數仍受感染的新生兒，可能是媽媽的B肝病毒濃度較高所致。

康本初表示，民眾在服藥期間要保持追蹤，有B肝帶原的準媽媽，在孕期或是產後都要追蹤肝功能，降低肝硬化、肝癌機會。

肝病 新生兒 疫苗

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