美國進口TABASCO紅椒粉防腐劑違規 遭退運銷毀

衛福部食藥署公布本周邊境查驗不合格結果，違規名單包括美國知名調味料品牌塔巴斯科（TABASCO）生產的原味紅椒粉，經檢出防腐劑含量不符規定，案內不符合商品依規定退運或銷毀。

衛福部食藥署今天公布，天工生技股份有限公司進口美國麥克漢尼（Mcilhenny）公司旗下知名品牌塔巴斯科的原味紅椒粉，今年2月25日申請報驗，經檢出防腐劑對羥苯甲酸0.03克／公斤。由於對羥苯甲酸並非我國「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」表列准用的食品添加物，因此本案不符食品安全衛生管理法規定，而不符規定的商品已依法遭退運或銷毀。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科兼主任楊振昌表示，對羥苯甲酸的刺激性與急性毒性均低，過去曾有老鼠實驗發現，長期大量使用可能對於動物體內的荷爾蒙與生殖系統有負面影響，例如公鼠精子活動力會因此降低等。

楊振昌表示，對羥苯甲酸的每日攝取安全容許量（ADI）近年下修，每天每公斤體重不宜攝取超過12.5毫克，以一名60公斤的成人為例，每天不宜攝取超過75毫克。以上述違規產品為例，要吃到2.5公斤的違規辣椒粉才可能超標，因此不用過度擔憂。