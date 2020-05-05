警告發交通違規拖3個月？資深交警：多在1個月內寄出

立委劉櫂豪提案修改道交條例，認為現行道交條例規範的警方舉發交通違規時間3個月太長，不利民眾即時改正行為或申訴，台中市資深交警認為，應該修法，因為條例規範民眾檢舉的期限是7天，卻讓警方告發的時間最長可至3個月，可能無法讓違規的用路人即時改善，立委修法有其道理，且依照現行的警力配置，罰單多能在1個月內完成告發，不會增加警力負擔。

台中市資深交警表示，現行道交條例規範的確不合理，要求檢舉人舉發交通違規的時間需在7天內，但檢舉到警察機關後，最長可在3個月內在告發，真的不利違規人即時改善，舉例來說，若違規人經常在某路段行駛，原本沒有設置測速照相，違規人超速後被警方告發，但可能3個月告發期限內，該違規人不知道自己的違規行為，重複在該路段違規行駛，就會收到多張超速罰單。

資深交警表示，對於民代修法表示肯定，因為根據現行警力配置，多數民眾檢舉的罰單，都可在1個月內告發，不會增加警力負擔。

另外，立委也提出有關警政署與地方政府保存監視器為15天至1個月，3個月後才告發，造成民眾申訴無證據的狀況，資深交警說，其實在告發時，相關證據都已留存，經警方檢視相關證據，確認違反事實明確後才會告發，告發後也會將相關檔案留存，不會有申訴無證據的狀況。

立委劉櫂豪說，當初為避免民眾遭少數惡意檢舉者，將道路交通處罰條例第七條之一修正為民眾舉發違規案件期限為7天，但同一條例第90條規定警方舉發不得逾3個月。他認為，違規開罰用意在要求民眾立即改正，3個月實在太長，也可能在3個月內被新增的測速器連續舉發而不知。

另，部分違規若民眾不服尋求救濟，警政署規定路口監視器原則保存15天，地方政府可能存到一個月，民眾3個月後收到罰單要申訴，可能已無證據。