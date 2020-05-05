西部復礦案今三闖環評 環團抗議：盡速修正礦業法

蔡政府多次承諾的礦業法修法進度歸零後，首例西部復礦案今第三度進入二階環評範疇界定會議，環團今到環保署前抗議，要求水泥業礦業政策環評完成前，應暫緩個案環評，並呼籲民進黨盡速啟動礦業法修法。當地居民也說，就算礦場能提供少數工作機會，卻會對環境造成無法恢復傷害。

環保署今上午召開新竹關西的「羅慶仁、羅慶江申請核定礦業用地」二階環評範疇界定會議，將確定環評調查項目、範圍、頻率。

金山社區發展協會會長羅政宏說，13年前亞泥礦權到期，居民總算從每天早晚兩次炸山、煙塵瀰漫的惡劣環境中解脫，這十多年來羅馬公路沿線社區已發展出生態小旅行、社區導覽、咖啡產業等，一旦復礦，這些努力都會毀於一旦。

羅政宏說，即使礦場能夠提供工作機會，數量也是有限，且當地居住環境若惡化、產業結構趨向依賴礦場，反而會加速人口外移，對於環境、居民都是無法恢復的傷害。

綠黨議員余筱菁說，水泥製造是高汙染產業，會產生大量溫室氣體、懸浮微粒，若羅家礦場未來開採的礦石，送到橫山的亞泥新竹製造廠做成水泥，將嚴重衝擊居民健康，二階環評應納入水泥廠周遭環境。

地球公民基金會花東辦公室主任黃斐悅表示，羅家礦場10公里外的飛鳳山前兩年曾出現石虎，礦場周圍也曾撿拾過疑似石虎屍體，開礦炸山對於生性隱密的石虎可能造成影響，應比照苗栗裕隆三義二廠案，選定30處以紅外線自動相機調查一年，確認採礦是否破壞石虎棲地。

台灣蠻野心足生態協會專員李孝濂呼籲，本屆立法委員應盡速修正礦業法，要求礦場與聚落、建物至少要距離一公里以上。地球公民基金會山林花東主任黃靖庭也說，水泥業礦業政策環評至今沒有完成，台灣水泥業、礦業政策的修法跟政策都不清不楚，加上因氣候變遷導致經常性豪大雨及颱風，讓礦場環境風險大增。