快訊

新莊53歲居家檢疫男暴斃 他5月1日剛從中國大陸回來

櫻井翔節目介紹「鐵人大臣」陳時中 3分鐘內容逼哭台網友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西部復礦案今三闖環評 環團抗議：盡速修正礦業法

聯合報 / 記者吳姿賢/台北即時報導
首例西部復礦案今第三度進入二階環評範疇界定會議，環團、居民到環保署前抗議。記者吳姿賢／攝影
首例西部復礦案今第三度進入二階環評範疇界定會議，環團、居民到環保署前抗議。記者吳姿賢／攝影

蔡政府多次承諾的礦業法修法進度歸零後，首例西部復礦案今第三度進入二階環評範疇界定會議，環團今到環保署前抗議，要求水泥業礦業政策環評完成前，應暫緩個案環評，並呼籲民進黨盡速啟動礦業法修法。當地居民也說，就算礦場能提供少數工作機會，卻會對環境造成無法恢復傷害。

環保署今上午召開新竹關西的「羅慶仁、羅慶江申請核定礦業用地」二階環評範疇界定會議，將確定環評調查項目、範圍、頻率。

金山社區發展協會會長羅政宏說，13年前亞泥礦權到期，居民總算從每天早晚兩次炸山、煙塵瀰漫的惡劣環境中解脫，這十多年來羅馬公路沿線社區已發展出生態小旅行、社區導覽、咖啡產業等，一旦復礦，這些努力都會毀於一旦。

羅政宏說，即使礦場能夠提供工作機會，數量也是有限，且當地居住環境若惡化、產業結構趨向依賴礦場，反而會加速人口外移，對於環境、居民都是無法恢復的傷害。

綠黨議員余筱菁說，水泥製造是高汙染產業，會產生大量溫室氣體、懸浮微粒，若羅家礦場未來開採的礦石，送到橫山的亞泥新竹製造廠做成水泥，將嚴重衝擊居民健康，二階環評應納入水泥廠周遭環境。

地球公民基金會花東辦公室主任黃斐悅表示，羅家礦場10公里外的飛鳳山前兩年曾出現石虎，礦場周圍也曾撿拾過疑似石虎屍體，開礦炸山對於生性隱密的石虎可能造成影響，應比照苗栗裕隆三義二廠案，選定30處以紅外線自動相機調查一年，確認採礦是否破壞石虎棲地。

台灣蠻野心足生態協會專員李孝濂呼籲，本屆立法委員應盡速修正礦業法，要求礦場與聚落、建物至少要距離一公里以上。地球公民基金會山林花東主任黃靖庭也說，水泥業礦業政策環評至今沒有完成，台灣水泥業、礦業政策的修法跟政策都不清不楚，加上因氣候變遷導致經常性豪大雨及颱風，讓礦場環境風險大增。

環評 石虎 礦業法

延伸閱讀

亞泥化廢為寶 環保經濟雙贏

捷運汐民線現曙光 今年可望通過環評

今中午又見石虎路殺 苗栗今年第5起

苗縣道140號石虎路殺紀錄高 禁犬獵最重罰30萬

相關新聞

三個月後才收到交通罰單…記憶證據消失如煙 立委提修法

依現行道路交通管理處罰條例規定，民眾有交通違規，可能三個月後才收到罰單，不但同一違規可能遭連續舉發，有理由想申訴，路口監...

吳德榮：明晚北部、東北部轉陣雨 周四氣溫稍降

今明還是熱得像夏天，各地高溫可以達36度以上，不過中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示...

馬生拍「看見台灣」8K縮時影片 網友讚：起雞皮疙瘩

曾經在網路上推出「縮時台灣」3部曲、紀錄台灣各地風光之美的的馬國留學生馮業輝，近期融合3部曲的內容，以及尚未完成的第4部...

端午有四天連假 離島機票5月11日開放訂位

端午假期自6月25日至6月28日有4天連假，交通部民航局規畫從6月24日至29日為航空疏運期，並宣布離島管制航線向5月1...

彭啟明：今是立夏要涼補 留意長輩別中暑

今天是二十四節的立夏，為夏天的第一個節氣。天氣風險公司總經理彭啟明說，今天延續昨天的高溫天氣，西半部各地中午高溫都有機會...

多數氣喘患者依賴急救吸入劑 醫界：可能提高惡化風險

台灣約有兩百萬名氣喘患者，台灣胸腔暨重症加護醫學會今年調查顯示，八成四氣喘病患對急救吸入劑呈現中高度依賴，長此以往可能使...

醫籲B肝帶原孕婦 防疫也別忘幫寶寶防B肝

30多歲楊小姐，是B型肝炎帶原者，定期回腸胃肝膽科門診追蹤，已經懷孕12周的她，雖有些孕吐不適，但雖目前肝功能正常，產檢...

美國進口TABASCO紅椒粉防腐劑違規 遭退運銷毀

衛福部食藥署公布本周邊境查驗不合格結果，違規名單包括美國知名調味料品牌塔巴斯科（TABASCO）生產的原味紅椒粉，經檢出...

國軍文藝中心轉型 國防部推「台北國防文教專區」

針對位於台北市總統府後方精華區的國軍英雄館、三軍軍官俱樂部與國軍文藝中心，國防部表示，已委託民間公司辦理「台北國防文教專...

警告發交通違規拖3個月？資深交警：多在1個月內寄出

立委劉櫂豪提案修改道交條例，認為現行道交條例規範的警方舉發交通違規時間3個月太長，不利民眾即時改正行為或申訴，台中市資深...

西部復礦案今三闖環評 環團抗議：盡速修正礦業法

蔡政府多次承諾的礦業法修法進度歸零後，首例西部復礦案今第三度進入二階環評範疇界定會議，環團今到環保署前抗議，要求水泥業礦...

第30屆醫療奉獻獎 歡迎推薦報名

為樹立醫者典範，發揚優良醫療從業人員之精神及事蹟，「中華民國第30屆醫療奉獻獎」受理推薦報名，請大眾一起舉薦身邊合乎醫療奉獻獎項選拔標準的醫療從業人員，讓國人向其致敬。

熱門新聞

氣溫飆升 三總已接獲今年最早中暑昏迷病例

全聯商品定價偏貴？ 掌握「購買時機」網友驚嘆超划算

影／英烹飪達人教削皮刀正確用法 網驚呼：原來可以這樣用

馬生拍「看見台灣」8K縮時影片 網友讚：起雞皮疙瘩

第7輪口罩實名制3.0預購開跑 4超商送優惠還可抽汽車

房間不想擺電視！她與家人爭不完⋯網提「兩全其美方法」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。