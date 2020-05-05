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高齡產婦患子癲前症急產子 巴掌天使44天健康出院

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院兒科主任林鴻志替寶寶做理學檢查。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院兒科主任林鴻志替寶寶做理學檢查。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名懷孕32周的37歲婦人，因頭痛及血壓高赴醫檢查，確診為「子癲前症」，住院安胎後因胎兒心跳不穩緊急剖腹產，寶寶出生時僅1345公克。由於器官尚未發育完整，歷經插管治療、器材輔助呼吸等過程，44天後終於順利長到2200公克順利出院，讓父母感恩不已。

亞洲大學附屬醫院產房主任魏沛秝指出，產婦雖屬高齡，但懷孕期間產檢均無異狀，直到31周持續出現頭痛及血壓升高（最高171/89mmHg）且體重一周胖3公斤，研判應為俗稱妊娠高血壓的子癲前症，決定立即收治住院安胎。產婦8天後又因胎盤血流功能異常、胎兒心跳不穩，緊急安排剖腹產。

魏沛秝說，子癲前症是胎盤功能失調所致，常見於初產婦、本身患有高血壓、糖尿病或腎臟病、胎兒水腫、羊水過多、紅斑性狼瘡、曾發生過妊娠高血壓、多胞胎、葡萄胎等孕婦，是產科醫師最擔心的懷孕疾病，也是造成孕婦及新生兒死亡、早產的主因之一。

兒科主任林鴻志也指出，早產兒是指滿24周但未滿37周出生的嬰兒，相較於足月出生嬰兒，存在較多疾病風險，如神經系統表現較差、有凝血功能障礙、呼吸不規律、腸胃蠕動能力弱、免疫系統低下等後遺症。以台灣為例，每年早產兒發生率為8%到10%，體重1000公克左右的早產兒存活率約八成。

他說，產婦高齡化、壓力大、小媽媽等，都是早產原因，而且早產兒比例也提高，提醒有腹痛、腰痛、出血、裡急後重的排便感都要特別注意。

早產 高血壓 懷孕

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