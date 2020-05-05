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彭啟明：今是立夏要涼補 留意長輩別中暑

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
今天是二十四節的立夏，為夏天的第一個節氣。本報資料照片
今天是二十四節的立夏，為夏天的第一個節氣。本報資料照片

今天是二十四節的立夏，為夏天的第一個節氣。天氣風險公司總經理彭啟明說，今天延續昨天的高溫天氣，西半部各地中午高溫都有機會到35-37度，建議上午10時到下午3時盡量待在室內，必要時開空調通風。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」專頁說，立夏有「入夏補老父」俗諺，要為年長的父親進補，但和冬天不同，要涼補而不是熱補，台灣常有吃蒲仔麵或米苔目降火，都是這時候要降溫，預防中暑的一種飲食習慣。而這波高溫天氣，確實會讓年長者非常不舒服，往年這時候，不少年長戶外工作者忽略了這變化，造成憾事。尤其這不是只有中午熱，最近夜晚清晨的低溫也已經到26-28度。

彭啟明說，這樣的高溫將一直延續到明天上半天，周三下半天到周四鋒面接近，雖然這波比較鬆散，仍會讓北部有午後熱對流發展，或鋒面雲系掠過，雲多偶陣雨，北部會稍微溫度下滑2-3度，中南部變化不大。周五、周六又再回溫到典型盛夏天氣。

他說，比較大的轉變會在周日下半天開始，另外一波鋒面報到，這波鋒面結構略好一些，有機會讓全台都有降雨機會，也有午後發展熱對流機會，但雨勢的強度仍要再觀察。彭啟明表示，預期這波過後，位於南海的高壓會東移，整個大氣環流改變，台灣附近的天氣將略轉換，至少不是那麼暖乾天氣，溫度會稍降、舒適一些。

彭啟明指出，接下來就是要關注西南季風的發展，在預測上，尚未有典型梅雨鋒面成形，未來就要關注5月下旬或到6月初。今年大環境的有利條件稍弱於往年。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲的天氣，台灣北部海面有鋒面接近，中午過後北部、宜蘭地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨的機率；氣溫方面，各地仍是高溫炎熱，西半部高溫普遍約33至35度，東半部高溫也有32度左右。其中台東仍有焚風發生的機率，花東縱谷、中彰投、南部近山區或河谷有局部36度以上高溫的機率，各地紫外線指數偏高。

高溫 彭啟明

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