吳德榮：明晚北部、東北部轉陣雨 周四氣溫稍降

今明還是熱得像夏天，各地高溫可以達36度以上，不過中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明晚鋒面接近，周四氣溫稍降。以台北市為例，高溫可能掉到30度以下。周五起各地又恢復晴朗炎熱。

吳德榮說，最新（4日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天至白天各地大多晴朗穩定，白天炎熱如夏，要注意防曬、防中暑。午後北、中部山區，宜、花近山區偶有局部、少量降雨的機率。預估今天氣溫北部22至36度、中部22至36度、南部21至37度、東部20至36度。

他指出，最新模式模擬顯示，明晚鋒面接近，北部、東北部轉有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多。周四氣溫稍降滿北部、東北部仍有局部短暫陣雨，中南部山區及花東也有局部短暫降雨的機率。周五至下周日上半天鋒面北移，台灣又在暖氣團內，各地恢復晴朗炎熱，午後有局部短暫陣雨的機率，大多發生在山區、部分鄰近平地也會受到影響。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周日下午起至下周一梅雨季的第一道移動性鋒面南下，各地雲量增多，轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫下降、北台轉涼。根據中央氣象局的預報，台北市周一的高溫會從前一天的33度，一口氣降7度，剩26度。

氣象局說，今天各地大多為多雲的天氣，台灣北部海面有鋒面接近，中午過後北部、宜蘭地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨的機率；氣溫方面，各地仍是高溫炎熱，西半部高溫普遍約33至35度，東半部高溫也有32度左右。其中台東仍有焚風發生的機率，花東縱谷、中彰投、南部近山區或河谷有局部36度以上高溫的機率，各地紫外線指數偏高。