快訊

日本「最後的教室」：廢棄校舍牢記傷心歷史

吳德榮：明晚北部、東北部轉陣雨 周四氣溫稍降

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
明晚鋒面接近，北部、東北部轉有局部短暫陣雨。本報資料照片
明晚鋒面接近，北部、東北部轉有局部短暫陣雨。本報資料照片

今明還是熱得像夏天，各地高溫可以達36度以上，不過中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明晚鋒面接近，周四氣溫稍降。以台北市為例，高溫可能掉到30度以下。周五起各地又恢復晴朗炎熱。

吳德榮說，最新（4日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天至白天各地大多晴朗穩定，白天炎熱如夏，要注意防曬、防中暑。午後北、中部山區，宜、花近山區偶有局部、少量降雨的機率。預估今天氣溫北部22至36度、中部22至36度、南部21至37度、東部20至36度。

他指出，最新模式模擬顯示，明晚鋒面接近，北部、東北部轉有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多。周四氣溫稍降滿北部、東北部仍有局部短暫陣雨，中南部山區及花東也有局部短暫降雨的機率。周五至下周日上半天鋒面北移，台灣又在暖氣團內，各地恢復晴朗炎熱，午後有局部短暫陣雨的機率，大多發生在山區、部分鄰近平地也會受到影響。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周日下午起至下周一梅雨季的第一道移動性鋒面南下，各地雲量增多，轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫下降、北台轉涼。根據中央氣象局的預報，台北市周一的高溫會從前一天的33度，一口氣降7度，剩26度。

氣象局說，今天各地大多為多雲的天氣，台灣北部海面有鋒面接近，中午過後北部、宜蘭地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨的機率；氣溫方面，各地仍是高溫炎熱，西半部高溫普遍約33至35度，東半部高溫也有32度左右。其中台東仍有焚風發生的機率，花東縱谷、中彰投、南部近山區或河谷有局部36度以上高溫的機率，各地紫外線指數偏高。

高溫 吳德榮

延伸閱讀

吳德榮：梅雨季第一道移動性鋒面 下周一抵達

熱得像炎夏！ 吳德榮： 鋒面近周三變天

高溫上看35度像夏天 吳德榮：周末水氣略增

勞動節連假天氣 吳德榮：周六起水氣漸增

相關新聞

全國娛樂場所消防安檢 限5月22日完成

內政部長徐國勇昨天在立法院表示，為避免類似案件發生及杜絕業者僥倖心態，消防署兩度函請各地方消防局全面清查轄內ＫＴＶ等娛樂場所，限五月廿二日前完成。

8縣市熱翻 母親節迎首波梅雨

近日全台提前進入盛夏，中央氣象局針對八縣市發布高溫資訊，今天可能出現卅六度以上高溫，務必注意防曬。另時序已進入梅雨季，氣象局預估首波梅雨鋒面將在母親節當天影響台灣，屆時各地高溫略降，可暫別悶熱天氣。

願原力與你我同在！台北101再度點燈替國軍加油

新冠肺炎期間，多次透過點燈方式替全民加油的台北101，再度於今晚(4日)點亮北面大樓外牆，點燈文字有「國軍加油」、「國人...

馬生拍「看見台灣」8K縮時影片 網友讚：起雞皮疙瘩

曾經在網路上推出「縮時台灣」3部曲、紀錄台灣各地風光之美的的馬國留學生馮業輝，近期融合3部曲的內容，以及尚未完成的第4部...

十年後的台灣夏天40度將成常態？ 林子倫籲加速減碳

天氣愈來愈炎熱，台灣多地今天出現2020年來最高溫，隨著氣候變遷加劇，專家預測十年後台北夏天中午高溫40度將成常態。行政...

第30屆醫療奉獻獎 歡迎推薦報名

為樹立醫者典範，發揚優良醫療從業人員之精神及事蹟，「中華民國第30屆醫療奉獻獎」受理推薦報名，請大眾一起舉薦身邊合乎醫療奉獻獎項選拔標準的醫療從業人員，讓國人向其致敬。

健康你我他／補鈣運動做氣功 骨質年輕20歲

22年前在美國黃石公園內不慎受野牛攻擊，左腦殼破裂，顱內出血，左肩韌帶及數根牙齒斷裂，左眼出血，脊椎四處閉鎖性骨折，當場昏迷，救護直升機將我轉送醫院要動腦部手術，清除顱內6公分瘀血，但因腦壓沒升高，得以暫免手術。美國醫療昂貴，醫師讓我坐著輪椅火速回台就醫。

怕染疫不回診 氣喘者亂停藥恐惡化

「春天後母心」，氣候乍暖還寒、忽冷忽熱，容易誘發氣喘發作，不過，受到新冠肺炎疫情影響，出入醫院的人數明顯下降，氣喘病人回診和領藥的順從度也變差了，頗令人擔心。專家指出，未按時服藥是導致病情惡化的重要因子，而氣喘病情惡化是非常危險的，呼籲病人務必要按時用藥。

專家讓你知識＋／骨鬆性骨折易復發 葡萄糖胺沒效

國內每年約有三分之一的老人發生跌倒，每年至少造成2萬個髖部骨折，等於每半小時就有一位老人跌倒發生髖部骨折，送醫開刀，這個數值在亞洲居冠，更可怕的是，一旦骨折過，再次骨折的機率高達一半。

健康主題館／肌肉骨骼超音波 撕裂傷全都露

從事籃球、羽球等較劇烈運動，常發生肌肉骨骼拉傷、撕裂傷等運動傷害。在復健科門診，很多病人因為肌肉骨骼的問題來就診，此時肌肉骨骼超音波就派上用場，被稱為復健科的第二聽診器，能夠幫助病人釐清肌肉骨骼的問題所在。

防疫期 幼兒疫苗接種 竹苗下降

受疫情影響，新竹縣市衛生局觀察近期各項學齡期幼兒的常規疫苗接種率與往年同期相比，都呈下降趨勢，民眾恐受疫情影響不敢進醫療院所，呼籲仍要讓家中學齡前幼童接種各項常規疫苗；桃園市疫苗接種率無明顯下降，但衛生所接種量卻提升，估計是民眾認為衛生所的防疫措施較完備，才湧入施打。

影／英烹飪達人教削皮刀正確用法 網驚呼：原來可以這樣用

削皮刀是常用廚戶工具，但原來它的正確使用方法即使是已經入廚多年的人都未必知道！英國一名烹飪達人近日拍片分享削皮刀的正確用法，震驚數萬名網民，即使是常常下廚的人也不禁留言驚呼：「天啊我一直都用錯！」

熱門新聞

藥局賣口罩將退場 阿公阿嬤：習慣了別改啦

本周熱呼呼！首波梅雨鋒面恐母親節報到

幫妻洗衣獲「意外驚喜」夫超嗨 網友一看突破盲點：高興太早

全聯商品定價偏貴？ 掌握「購買時機」網友驚嘆超划算

氣溫飆升 三總已接獲今年最早中暑昏迷病例

影／英烹飪達人教削皮刀正確用法 網驚呼：原來可以這樣用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。