馬生拍「看見台灣」8K縮時影片　網友讚：起雞皮疙瘩

曾經在網路上推出「縮時台灣」3部曲、紀錄台灣各地風光之美的的馬國留學生馮業輝，近期融合3部曲的內容，以及尚未完成的第4部，以8K規格推出「TAIWAN 8K 60」。藉由縮時影片的方式，呈現合歡山主峰、阿里山等地的綺麗風光，其中還有首度出現的金龍山琉璃銀河、茶壺山等美景。網友看到影片後也驚呼「美炸！」、「謝謝分享台灣寶島的美」

來自馬來西亞的留學生馮業輝，自2015年來台留學，最初想透過攝影，在大學期間留下美好的回憶。隨著時間與熱誠的增加，開始四處旅行，並把四處拍攝的風景與事物，分享給更多人欣賞。在留學的4年中，馮業輝背負著20幾公斤的器材上山下海、走遍台灣，已累積超過10萬公里的旅程，足以環島100趟。透過鏡頭所記錄下來的美景，馮業輝也分批製作成「縮時台灣3部曲」，其中第2部更是在Youtube獲得超過63萬次的觀看數，不只網友大力讚賞，連屏東縣長潘孟安都前來留言，表示「謝謝你以國境之南的墾丁龍蟠日出縮時震撼開場，讓全世界都看到台灣這個美麗國度」