馬生拍「看見台灣」8K縮時影片 網友讚：起雞皮疙瘩
曾經在網路上推出「縮時台灣」3部曲、紀錄台灣各地風光之美的的馬國留學生馮業輝，近期融合3部曲的內容，以及尚未完成的第4部，以8K規格推出「TAIWAN 8K 60」。藉由縮時影片的方式，呈現合歡山主峰、阿里山等地的綺麗風光，其中還有首度出現的金龍山琉璃銀河、茶壺山等美景。網友看到影片後也驚呼「美炸！」、「謝謝分享台灣寶島的美」
來自馬來西亞的留學生馮業輝，自2015年來台留學，最初想透過攝影，在大學期間留下美好的回憶。隨著時間與熱誠的增加，開始四處旅行，並把四處拍攝的風景與事物，分享給更多人欣賞。在留學的4年中，馮業輝背負著20幾公斤的器材上山下海、走遍台灣，已累積超過10萬公里的旅程，足以環島100趟。透過鏡頭所記錄下來的美景，馮業輝也分批製作成「縮時台灣3部曲」，其中第2部更是在Youtube獲得超過63萬次的觀看數，不只網友大力讚賞，連屏東縣長潘孟安都前來留言，表示「謝謝你以國境之南的墾丁龍蟠日出縮時震撼開場，讓全世界都看到台灣這個美麗國度」
儘管目前人在紐西蘭留學，但是馮業輝仍盼將台灣之美讓全世界看見。本次新推出的「TAIWAN 8K 60」，影片全長5分12秒，以合歡主峰日出作為開場，並帶出金龍日出、雲洞山莊等地的自然風光。馮業輝表示，其中有琉璃銀河的金龍山片段，是1年僅有不到3次機會才能同時遇到的奇景，另外還有茶壺山、日月潭銀河倒影、杜鵑銀河等片段，都是首度曝光的片段。雲海、流星、銀河、瀑布、晚霞等天然美景，再搭配上氣勢磅礡的背景音樂，實在令人動容。有網友評論「看你的影片會讓我起雞皮疙瘩，太棒了」、「真的很震撼！」
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