願原力與你我同在！台北101再度點燈替國軍加油

新冠肺炎期間，多次透過點燈方式替全民加油的台北101，再度於今晚(4日)點亮北面大樓外牆，點燈文字有「國軍加油」、「國人齊心」、台灣精神及原力同在，替剛解除隔離的國軍艦隊官兵打氣，也祈願「原力與我們同在」，所有國人都健康平安。

先前國軍敦睦支隊官兵爆發確診新冠肺炎，除磐石艦外，海軍敦睦艦隊岳飛艦、康定艦成員今日都已解除隔離，並在清晨陸續離開檢疫所，台北101因此選在今日晚上18:30 至 22:00，在大樓北面59及60樓外牆再次點燈，希望點亮國軍士氣及社會的多元包容。