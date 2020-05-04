十年後的台灣夏天40度將成常態？ 林子倫籲加速減碳

天氣愈來愈炎熱，台灣多地今天出現2020年來最高溫，隨著氣候變遷加劇，專家預測十年後台北夏天中午高溫40度將成常態。行政院能源及減碳辦公室副執行長、台大政治系副教授林子倫表示，這次疫情讓全球停下來，某種程度是好事，應趁現在改變產業體質，加速減碳腳步。

林子倫近日登上氣象達人彭啟明的臉書直播節目談論氣候變遷，他表示，2018年諾貝爾經濟學獎得主William Nordhaus被稱為氣候變遷之父，警示人類若不及早因應氣候變遷，未來將付出愈高的成本代價，一、二十年前很多人在賭氣候變遷是真是假，現在科學愈來愈證明氣候變遷的到來，人類在這場賭局不趕快行動一定會輸。

林子倫說，William Nordhaus指出排碳成本長期被外部化，太多free rider（搭便車者）只想享受便利卻未付出成本，應透過碳定價等重要政策工具將成本內部化。

●疫情影響 今年二氧化碳排放估少6%

由於新冠疫情爆發，全球經濟活動大幅停擺，世界氣象組織（WMO）預計今年二氧化碳排放量將減少6％，是二次大戰以來最大降幅。

林子倫表示，能源轉型浪潮下，全球確實往低碳方向走，但速度仍不夠快，有必要深度減碳，「疫情讓地球完全stop（停止），某種程度是好事」，這或許是哥倫布發現新大陸以來首見，人類應重新反省「進步文明」對地球的傷害。

●疫情過後 排碳量恐出現報復性增加？

彭啟明憂慮，疫情過後經濟活動可能反彈回升，排碳量出現「報復性」增加，地球只是稍微喘口氣，但等到疫情結束，馬上就會回復原狀。

林子倫說，很多產業受疫情衝擊，但若可趁這波調整能源、運輸、汽車產業，未嘗不是新的契機，希望這波疫情改變了體質，讓地球原來的高排碳體質有所緩解。

氣候變遷下，十年後的台灣將變成什麼模樣？彭啟明認為，台灣雖然努力減碳，但溫度上升節奏難以變慢，因為二氧化碳有較長的生命期，「不是今天減碳、明天就降溫」，未來溫度仍會極端往上走，十年後的台北夏天中午高溫將突破40度，颱風暴雨增加，嚴重衝擊台灣原本就稀缺的水資源。

●我排碳量 八成來自能源部門高於全球

林子倫也說，現在只是緩慢減碳，沒有樂觀理由，全台排碳量有六成來自能源部門，台灣更高達八成，全球都全力投資再生能源、低碳轉型，台灣光電2016年僅1GW，現在已經突破4.3GW，今年將達到6.5GW，「努力往前跑」，離岸風電也規畫從2025年至2035年從5.5GW提升到10GW。

至於發電結構，林子倫說，2016年燃煤比率為46%，預估到2025可降至27%，許多縣市政府都將燃煤鍋爐改為燃氣鍋爐，台電也透過調度在秋冬季節用天然氣取代生煤燃燒，許多部分都逐步轉型，雖然無法很快，「但就像推動一部車，最大摩擦力在一開始」，台灣已經在往前跑。

●林子倫：溫管法減碳目標需要更大決心

我國溫管法訂定目標，2050年排碳量要降到2005年的一半，林子倫認為，需要更大的決心，2016至2019年台灣排碳都減少，主因是能源轉型、減煤轉氣等一連串措施，即使今年沒疫情排碳量也會下降，但還是不夠快。

林子倫也說，除了發展再生能源，台灣也要審慎考慮社會如何調適，包括糧食、飲水、國家治理、安全都要考量，尤其若進入氣候緊急狀態，世代人權都是不可迴避的議題。

而面對氣候變遷，個人可以怎麼做？林子倫說，過去很多問卷調查，台灣民眾對氣候變遷的意識相當高，有九成以上都認知此事，在行動上卻有很大落差。他建議，減少肉食對減碳有15%至40％的貢獻，消費時也可以選擇對環境友善的產品；交通部數據也顯示，當油價上升，私人運具使用比例會下降，有太多證明價格可以引導行為改變。