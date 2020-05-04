不上醫院也能看門診 三總視訊診療讓患者在家看診

新冠肺炎疫情期間，不用到醫院也能夠得到診療嗎？三軍總醫院院長蔡建松表示，三總透過「視訊診療服務平台」，建構訊診療服務及看診流程，方便民眾獲得更貼心及便捷的優質醫療服務與就醫品質保障。

三總心臟外科醫師蔡宜廷主任表示，新冠肺炎期間，病患因為擔心院內的感染而減少到醫院回診意願，但透過三軍健康雲服務平台，不需使用複雜的APP下載及操作，只要透過原本的掛號作業系統，讓病患可以收到醫院發出的視訊連結位址與看診醫師互動，而醫師跟病患視訊互動的同時，可即時查看到病患在醫院的相關檢驗及居家的監測數據，可得知病患最近服藥控制的改變趨勢圖。

家住在西螺的鍾先生表示，雖然每2到3個月才回三軍總醫院複診，拿慢性處方箋，但透過視訊諮詢，可以在用藥有突發時，得到即時回饋，在做運動強度訓練時，也可以得到醫師建議，如此還省下回台北的時間及精力、高鐵及計程車車資。

王先生家住雲林，每3個月都要回三總腎臟科及新陳代謝科複診，此次透過視訊與新陳代謝科主治醫師呂介華討論胰島素施打用量與血糖控制，王先生6個月前飯後血糖大於500mg/dl，目前可穩定控制在120mg/dl。同一天，腎臟科主任楊松昇透過視訊掌握王先生在家量測的血壓、脈搏及血糖數值與曲線圖和用藥，王先生若對洗腎有任何問題也可以提出來。

三軍表示，透過視訊診療服務平台，所有視訊影像均妥善保存在院內主機，所有的資訊安全均由醫院管理。另外結合即時的AI語意分析，可將醫師與病患的主訴紀錄自動轉成文字病歷儲存到看診平台中，節省醫師許多打字時間。