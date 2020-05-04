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影／英烹飪達人教削皮刀正確用法 網驚呼：原來可以這樣用

香港01 / 安祖娜
英國烹飪達人Tim Smith在facebook上傳削紅蘿蔔皮的短片。圖／fb「Tim Smith」影片截圖
英國烹飪達人Tim Smith在facebook上傳削紅蘿蔔皮的短片。圖／fb「Tim Smith」影片截圖

削皮刀是常用廚戶工具，但原來它的正確使用方法即使是已經入廚多年的人都未必知道！英國一名烹飪達人近日拍片分享削皮刀的正確用法，震驚數萬名網民，即使是常常下廚的人也不禁留言驚呼：「天啊我一直都用錯！」

本身任職客戶經理的英國烹飪達人Tim Smith上月在facebook上傳削紅蘿蔔皮的短片，揭開削皮刀的真正用法，旋即獲網民瘋傳。曾擔任家庭廚師的Tim於片段開首稱「我以為削皮刀是這樣用的」，隨即示範一般人使用削皮刀的方法，一直往下削去紅蘿蔔的外皮。

之後Tim向鏡頭稱：「看著！」並將削皮刀來回在紅蘿蔔上下移動，原來刀片的弧度能令削皮刀緊貼食物，以致來回每一下都可順暢地削走外皮。影片上傳後即獲瘋傳，至今已有1.4萬個讚好及逾4萬次分享。

不少網民留言驚呼「原來削皮刀可以這樣用」，直言看到Tim的影片前一直都用錯了，「雖然很可笑，但我真的感到很神奇」，又稱讚這方法能節省更多時間，而且極具效率。不過也有網民直言不明白這為何變成新奇事，「不是一直也這樣用嗎」、「我以為這是常識」、「如果這種方式會更易刮傷手指，我就會堅持舊的方法了」。

擔任烹飪教育學院負責人的Frank Proto向當地傳媒解釋指，只有兩邊刀片均是鋒利的削皮刀才可雙向削皮，「並非所有削皮器都可用這種方式，這取決於品牌和設計」。而且食物的形狀也對使用方式有影響，如薯仔或蘋果這類呈圓形的食物，處理時會比紅蘿蔔更困難，他認為片段中的方法比較適合長形食材。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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