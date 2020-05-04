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捐贈防疫物資給弱勢社福團體 這藥廠愛心滿滿
耳溫槍、防護手套、次氯酸水，這些都是最夯的防疫產品，相當搶手，有時有錢還買不到，對於弱勢團體來說，更是如此，台灣諾華捐助新台幣180萬元給「聯合勸募」，雙方攜手推動「防疫物資專案計畫」，共提供1萬542件防疫物資至全國155個社福單位，希望平安度過疫情。
台灣諾華總裁謝麗娟指出，新冠疫情嚴重衝擊國人生活，對於許多弱勢家庭、社福團體來說，可能連防護手套、次氯酸水等最簡單防疫物資都沒有，為此，台灣諾華向諾華瑞士總部申請新台幣180萬元急難救助基金，與聯合勸募合作，提供相關社福單位防疫物資，包括，耳溫槍、防護手套、次氯酸水、洗手乳和洗衣粉等。
聯合勸募常務監事金世朋表示，感謝台灣諾華關心社福單位及弱勢團體，並信任聯合勸募，提供充足作戰經費，這也是聯合勸募首次啟動疫情型態的急難救助專案，在一個半月時間內，讓合作的中小型社福單位取得應急的防疫物資，避免社會安全防護網因疫情而產生漏洞。
金世朋指出，「防疫物資專案計畫」防疫物資已全數送到155個社福單位，分配區域涵蓋18個縣市、100個鄉鎮區域，估計可嘉惠359個服務地點，聯合勸募將於6月底派員瞭解防疫物資使用情況，確保物資的合理使用。
謝麗娟表示，諾華公司長期投入各項公益計畫，關懷在地民眾，希望籍此次拋磚引玉，協助更多需要關懷的弱勢團體。
諾華瑞士總部於3月底宣布，將提供總金額2000多萬美元急難救助基金給全球各地急需援助的機構，計畫捐出1.3億劑抗瘧疾藥物HCQ「羥氯喹」對抗新冠肺炎。
此外，諾華也參與多項國際合作研發，例如和比爾蓋茲基金會合作，參與多項跨國合作研發治療藥物，展開現有藥品治療新冠肺炎臨床試驗。
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