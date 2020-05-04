捐贈防疫物資給弱勢社福團體 這藥廠愛心滿滿

四月底上檔的新戲《誰是被害者》裡，張孝全飾演患有亞斯伯格症的鑑識官，同時有個17歲大的女兒。對於升格當爸的張孝全，17歲顯然已很遙遠，但卻是人生重要的轉捩時刻，從一介素人成為演員，且至今沒再換過工作。這份工作看似光鮮，他卻有辦法活得低調，結婚生子都是半年後才被曝光。

2020-05-04 16:34