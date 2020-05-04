包機落地不入境 新加坡跨國取骨髓搶救生命

新冠肺炎疫情嚴峻，各國採取邊境管制，配對骨髓的跨國運送防疫必須更加小心。一名白血病家屬透過新加坡及花蓮慈濟醫院幹細胞中心協助，首次以「包機」落地不入境的模式，在雙方人員不接觸下，日前於花蓮機場完成取髓任務，搶救白血病患生命。

台灣與新加坡分別實施邊境管制措施，航班多數減班或停航。這次跨海尋求造血幹細胞配對的是一位年近40歲、罹患急性骨髓性白血病的女士，在新加坡骨髓庫找不到合適的捐贈者後，去年底轉向慈濟骨髓幹細胞中心尋求生機，找到完全符合的骨髓，隨即安排跨海取骨髓任務。

為配合防疫措施，慈濟醫院院長林欣榮與慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國梁穿上防護衣，把救命之髓造血幹細胞，與來自新加坡的取髓人員進行「遠距離骨髓交接」，由慈濟醫療團隊先將保存好的骨髓放置在桌子上後退開，新加坡取髓人員再上前到桌子前，進行資料確認比對，確認無誤後新加坡人員直接回到飛機上，雙方保持5公尺以上距離。

林欣榮說，對血癌疾病患者來說，骨髓幹細胞配對成功後，會進行一連串化療等療程，若沒有在預定時間內進行移植，病人可能會發生嚴重感染，甚至死亡。這是慈濟骨髓幹細胞中心成立以來，第一次以中轉不入境的方式接受包機取髓，感謝所有單位協助。

花蓮航空站主任吳富和說，因為防疫的關係，人員採中轉不入境的方式，在花蓮應該是第一次，也謝謝移民署、海關，還有安檢等單位居中協助，順利完成取髓任務。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，新加坡來的取髓護理師與慈濟醫療團隊都做最好的防護措施，不僅醫護團隊，包括航警局、航站人員，都依循指示確實做好每個防疫步驟，整個過程真的是讓人非常的感動。