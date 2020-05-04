郵局本周停止送酒精 林佳龍：感謝郵差送逾353萬瓶

隨著防疫酒精產量充裕，加上銷售通路齊全，郵局遞送酒精的工作，將在本周告一段落。交通部長林佳龍特別對郵差表達感謝，謝謝郵差在防疫初期、承擔起防疫後勤補給的重責大任。

林佳龍稍早在臉書上說，中華郵政在2月4日起配送口罩、2月18日起配送酒精。這段時間，郵局每周配發酒精到3700多家藥局，已經遞送超過353萬瓶酒精。

林佳龍說，由於酒精屬易燃物質，又很重，運送過程必須特別謹慎，也不適合與其他包裹一起遞送。因此快捷、包裹同仁，都需要在送完一般包裹之後，再出門一趟，專程遞送酒精。加班處理之外，每箱重達13公斤的酒精，搬運起來相當吃力。

林佳龍說，天氣逐漸炎熱，郵差的綠色制服出現了白色的汗水結晶，但仍持續堅守崗位，支援防疫第一線，因此特別說聲「謝謝郵差，有你真好」！