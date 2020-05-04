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天氣熱摸黑長達十秒！民眾不滿搭台鐵一周就遇兩次斷電
近來天氣炎熱，就有民眾向本報投訴，繼4月28日後，昨天搭乘台鐵1271次區間車又出現車廂斷電狀況，高溫下實在熱到爆，感到相當無奈。對此，台鐵局深表歉意，並表示是因為充電系統突發性故障，造成列車通過中性區間無法維持車廂照明。
該民眾向本報投訴，4月28日搭乘1272車次遇到第二次斷電，結果昨天同一台車又出現斷電狀況，正當行駛南港到汐科站地下道時，突然斷電大約十多秒鐘，車廂全黑，在天氣熱的情況下感到相當不適。另外他也質疑，台鐵甚麼時候才要全面汰換老舊車廂，不是六家內灣常常外顯示器故障，就是車廂內螢幕沒有列車到站資訊。
對此，台鐵局表示1272次列車編組EMU505+581通過中性區間時，部份車廂照明會斷電十多秒，經查，是因為充電系統突發性故障，造成列車通過中性區間無法維持車廂照明，返回保養段後立即摘車查修，已責成車輛保養段加強設備維護，確保服務品質，造成旅客不便深表歉意。
針對六家內灣的列車是EMU600型，只有播音，沒有顯示器一事，台鐵局則表示EMU600型旅客資訊服務系統建置廠商倒閉，致後續維修斷料造成該車型只有播音系統正常，顯示系統無法修復現象。已完成該車型「CCTV（包含旅客資訊服務系統）改造案」且決標，並於4月24日完成簽約，將加速推動該車型改造案。
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