天氣熱摸黑長達十秒！民眾不滿搭台鐵一周就遇兩次斷電

近來天氣炎熱，就有民眾向本報投訴，繼4月28日後，昨天搭乘台鐵1271次區間車又出現車廂斷電狀況，高溫下實在熱到爆，感到相當無奈。對此，台鐵局深表歉意，並表示是因為充電系統突發性故障，造成列車通過中性區間無法維持車廂照明。

該民眾向本報投訴，4月28日搭乘1272車次遇到第二次斷電，結果昨天同一台車又出現斷電狀況，正當行駛南港到汐科站地下道時，突然斷電大約十多秒鐘，車廂全黑，在天氣熱的情況下感到相當不適。另外他也質疑，台鐵甚麼時候才要全面汰換老舊車廂，不是六家內灣常常外顯示器故障，就是車廂內螢幕沒有列車到站資訊。

對此，台鐵局表示1272次列車編組EMU505+581通過中性區間時，部份車廂照明會斷電十多秒，經查，是因為充電系統突發性故障，造成列車通過中性區間無法維持車廂照明，返回保養段後立即摘車查修，已責成車輛保養段加強設備維護，確保服務品質，造成旅客不便深表歉意。