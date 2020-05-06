快來報名2020臺北市節能領導獎　省電又可拿獎金

由臺北市環保局和產業局共同舉辦的「臺北市節能領導獎」，每年選拔年度節電績優、足為楷模的社區及工商產業，並頒發獎座(狀)與獎金，獎勵節電有成單位，共同形塑臺北市的節電文化。即日起開放報名至5月29日止，歡迎符合資格的社區與工商產業踴躍參與，活動資訊可上臺北市智慧節電網( http://energy.gov.taipei/ )或活動網址( https://saveenegry-tpe.com )查詢。

環保局表示，節能領導獎是北市因地制宜設立的節電獎項，自2015年舉辦迄今，由於北市產業多為服務業，加上社區林立，用電以住商部門為大宗，例如全北市去(108)年用電量約161億度，住商用電即佔91%。藉由設立該獎項，公開表揚當年度節能標竿典範之住商單位，激發各界仿效，以鼓勵民間服務業和社區持續進行節電。

去年2019臺北市節能領導獎，計有52個單位報名參加，其中18個單位獲獎，整體節電達601萬度（相當於2萬個家庭之每月用電量），減少近3,331公噸的CO2排放（等同於8.7座大安森林公園1年碳吸附量）。獲獎單位多元節能手法頗值得參考效法，例如針對冰水主機依季節調整開關時間、適時延遲開機或提早關機，同時冷卻水塔優化溫度控制，提升主機運轉效率；或是安裝感應式LED燈具，透過自動感應方式達成智慧節電等。

環保局表示，2020臺北市節能領導獎沿往例，分3組進行評選，包括工商產業甲組（辦公場所）、工商產業乙組（營業、製造場所或門市）及社區組，每組頒發獎金，其中特優獎每名20萬元(1名)、優等獎每名10萬元(最多2名)、特別獎每名5萬元(最多3名)。

各參獎單位報名後，環保局和產業局將邀請專家針對各組參獎單位，從節能減碳設備改善措施、自主管理措施、教育宣傳與未來改善措施、節電成效等各面向進行評審，預計將於8月舉行頒獎典禮公開表揚獲獎單位。