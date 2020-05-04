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你今天防曬沒？南投縣恐飆38度 13處紫外線達危險級
中央氣象局稍早針對九縣市發布高溫資訊，部分地區有超過38度極端高溫可能，同時提醒民眾出門務必注意紫外線過量問題。根據氣象局即時觀測結果，下午1時共計13處紫外線達危險級。
根據氣象局觀測，新屋、新竹、花蓮、日月潭、南投、蘭嶼、台東、澎湖、新營、橋頭、台南、朴子、斗六等13處紫外線達到危險級，其中又以日月潭、澎湖、橋頭、台東、蘭嶼紫外線更為過量。
氣象局副局長鄭明典也在臉書提醒，夏至前後各兩個月時間是紫外線高峰期，直接曝曬過量紫外線傷皮膚，烈日下視神經也容易受傷害，務必注意防曬並保護眼睛。
至於高溫資訊，氣象局說，各地天氣晴朗炎熱，今天中午前後南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，彰化縣、嘉義縣近山區或河谷則為黃色燈號，高溫恐來到36度以上。
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