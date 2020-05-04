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全聯商品定價偏貴？ 掌握「購買時機」網友驚嘆超划算

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯門市。圖／全聯提供
全聯門市。圖／全聯提供

全聯賣場商品多元，但有網友指出全聯價格有時會高過其他家賣場，整體而言只有飲料值得購買，對此其他網友透露，商品出現特價優惠時就是購買時機，甚至直言賣場常推出買一送一的活動，價格相當划算。

一名網友在「Ptt WomenTalk」發文提到，自己在全聯購物時發現，有一些品項全聯的標價會高於其他賣場，低於一般便利超商，原po更直言以賣場肉類100公克來算真的比較貴，他認為依照觀察來看全聯買飲料應該是比較便宜。

文章一出，有網友表示，「我買白蘿蔔比菜市場大2倍，也便宜一半耶，不一定較貴」、「之前買泡菜發現比家樂福同款便宜四、五十元」、「有的零食，泡麵，咖啡粉跟米便宜」。

但也有網友認為，全聯商品價格有些偏高，所以會鎖定特價商品下手，「飲料跟特價的餅乾、洗衣精、沐浴乳以及買一送一的東西都不錯」、「買一送一的商品還滿多的，也很常推活動」、「有些進口水果可以趁特價買，有時比傳統市場還便宜」，甚至有人直言「全聯的東西特價時可以買爆」，至於如何掌握價格優惠訊息，網友則建議，「下載app可以追蹤特價商品」。

傳統市場 超商 零食 PTT 全聯

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