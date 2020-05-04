快訊

磐石艦群聚感染主因曝光 陳時中：侵襲率遠低於國外艦隊

中油證實遭受惡意程式攻擊 僅能用現金及信用卡交易

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技部徵最具影響力專書 人文社會領域入選7著作

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
科技部今年首次舉辦「最具影響力研究專書」徵選，「人文及社會科學」領域共7本書獲選，從莊子思想、親職教養到中國大陸發展模式的變化，橫跨領域多元。圖／科技部提供
科技部今年首次舉辦「最具影響力研究專書」徵選，「人文及社會科學」領域共7本書獲選，從莊子思想、親職教養到中國大陸發展模式的變化，橫跨領域多元。圖／科技部提供

科技部今年首次舉辦「最具影響力研究專書」徵選，「人文及社會科學」領域共7本書獲選，從莊子思想、親職教養到中國大陸發展模式的變化，橫跨領域多元。

科技部為了表彰學者完成系統性且反映時代意義的學術專書，徵選四大領域「最具影響力研究專書」徵選，包括「人文及社會科學」、「自然科學及永續」、「工程技術」、「生命科學」，共計從188本研究專書選出20本。

科技部長陳良基表示，「最具影響力研究專書」徵選盼能搭建一個平台，讓學者創新的發現、完整的論述，透過平台凸顯出來，以在學界發揮標竿功能。

科技部人文及社會科學研究發展司司長林明仁表示，科技部過去10年來補助出版400本專書。本次「人文及社會科學」領域專書由各界學者專家推薦研究專書總計108本，經30位學者專家進行二階段評選作業，徵選出7本研究專書。

「人文及社會科學」獲選的7本專書，領域涵括文學、哲學、歷史、藝術、社會及政治等不同研究領域。

台灣大學社會學系暨研究所特聘教授藍佩嘉撰寫的「拼教養：全球化、親職焦慮與不平等童年」，花費8年時間，訪問台北及宜蘭60個家庭，並在4個學校進行觀察，紀錄下五、六年級的台灣父母，養兒育女的焦慮感，以及日益加深的階級不平等，如何影響不同社經地位家庭的教養策略。

中央研究院社會學研究所研究員吳介民的「尋租中國：台商、廣東模式與全球資本主義」，從台商之眼出發，透過10多年研究歷程，敘述近年中國發展模式的變化，且與全球政治經濟學結合。

另外5本獲獎專書，分別為中央研究院士石守謙的「移動的桃花源：東亞世界中的山水畫」、中央研究院士王汎森的「權力的毛細管作用：清代的思想、學術與心態」、清華大學哲學研究講座教授楊儒賓的「儒門內的莊子」、中研院人文社會科學研究中心特聘研究員蕭高彥的「西方共和主義思想史論」以及政治大學哲學系教授林遠澤的「儒家後習俗責任倫理學的理念」。

科技部

延伸閱讀

一場瘟疫…小店拉下鐵門 龍應台搶救街坊文化

到國姓不只找好咖 漫步山林體驗人文建築「橋聳雲天」

學生會籲校方維護台靜農故居 台大：整修為人文會館

台大擬拆除台靜農故居惹議 校方：整修為人文會館

相關新聞

你今天防曬沒？南投縣恐飆38度 13處紫外線達危險級

中央氣象局稍早針對九縣市發布高溫資訊，部分地區有超過38度極端高溫可能，同時提醒民眾出門務必注意紫外線過量問題。根據氣象...

因疫情滯外與居家隔離民眾 水電、瓦斯天然氣可緩繳

因新冠肺炎疫情滯留國外或依法配合居家隔離、檢疫之消費者，可能無法如期繳納水費、電費及瓦斯費。為維護其權益，消保處今天表示...

藥局排口罩 長輩生活新重心

國內新冠肺炎疫情減緩，中央疫情指揮中心有意讓代售口罩的藥局退場，卻有許多上了年紀的民眾，習慣在藥局買口罩，擔心藥局退場後，買口罩不方便；台南市藥師公會表示，建議中央願意代售口罩的藥局仍然可以販售，其他的則自由退場，讓民眾更方便。

科技部徵最具影響力專書 人文社會領域入選7著作

科技部今年首次舉辦「最具影響力研究專書」徵選，「人文及社會科學」領域共7本書獲選，從莊子思想、親職教養到中國大陸發展模式...

聯經46週年社慶重磅推出 普魯斯特《追憶似水年華》7冊233萬字電子書

普魯斯特（Marcel Proust）的代表作《追憶似水年華》被譽為西方最偉大的小說之一，不僅開啟「意識流」小說的先河，更影響吳爾芙、喬埃斯等西方文學大家。這七大冊的超長編巨型小說，出場人物超過2000人、字數超過233萬字，堪稱小說界的聖母峰，讀者往往因其厚重而望之卻步。聯經出版於46週年社慶之際，重磅推出《追憶似水年華》繁體中文版電子書，將「重」文學以「輕」閱讀的形式重新推薦給讀者。

高溫洗衣烘乾 有效防止病菌滋生

高溫洗滌100%烘乾，有效預防衣服病毒滋生。衣服可能是致病因子的最大載體之一，採取安全措施來預防傳染很重要...

8縣市高溫燈號警示 北中南部中午破36度

今天全台晴朗炎熱，中央氣象局中午發布北、中、南8縣市高溫燈號，氣象局觀測，中午左右，台北、南投、高雄、屏東氣溫都破攝氏3...

九縣市今天熱爆 氣象局發高溫資訊有機會破36度

今天再度發布高溫資訊。中央氣象局說，今天各地天氣晴朗炎熱，中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出...

雙通道內視鏡手術治脊椎病 小傷口降低高齡者手術風險

85歲陳姓患者近半年右下肢非常的酸麻無力導致行動不便，女兒陪同到童綜合醫院骨科部醫師陳聖祺門診就醫，安排神經學檢查發現右...

影／國內零確診後康乃韾銷售逆轉 從無訂單現已訂光

國內新冠肺炎連續多天零確診後，台中綵宏花卉農場種植母親節應景花卉康乃馨，銷售從3周前的零訂單，到這周15萬株全訂光，員工...

台鐵台中車站新商場9月試營運 年底40商家進駐

台鐵局今天表示，台鐵促參案「台中車站鐵道文化園區」正積極進行規劃，目前台中車站新站商場裝修工程已展開，預計今年9月底部分...

氣溫飆升 三總已接獲今年最早中暑昏迷病例

天氣剛變熱，竟然已經有人中暑了。三軍總醫院昨天下午接連接獲兩名病例，都因高溫導致昏迷被警察送到醫院，兩位患者均年約七十，...

熱門新聞

一張圖看一周天氣！明五縣市熱爆 周三鋒面近開始變天

藥局賣口罩將退場 阿公阿嬤：習慣了別改啦

太巧合！民眾在成功鎮拍到地震雲 成功外海就強震

超商口罩預購＋續訂一次到位 萊爾富推運費回饋優惠

幫妻洗衣獲「意外驚喜」夫超嗨 網友一看突破盲點：高興太早

丼飯「買1送1」！大河屋進駐南港 滿500送500

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。