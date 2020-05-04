科技部徵最具影響力專書 人文社會領域入選7著作

科技部今年首次舉辦「最具影響力研究專書」徵選，「人文及社會科學」領域共7本書獲選，從莊子思想、親職教養到中國大陸發展模式的變化，橫跨領域多元。

科技部為了表彰學者完成系統性且反映時代意義的學術專書，徵選四大領域「最具影響力研究專書」徵選，包括「人文及社會科學」、「自然科學及永續」、「工程技術」、「生命科學」，共計從188本研究專書選出20本。

科技部長陳良基表示，「最具影響力研究專書」徵選盼能搭建一個平台，讓學者創新的發現、完整的論述，透過平台凸顯出來，以在學界發揮標竿功能。

科技部人文及社會科學研究發展司司長林明仁表示，科技部過去10年來補助出版400本專書。本次「人文及社會科學」領域專書由各界學者專家推薦研究專書總計108本，經30位學者專家進行二階段評選作業，徵選出7本研究專書。

「人文及社會科學」獲選的7本專書，領域涵括文學、哲學、歷史、藝術、社會及政治等不同研究領域。

台灣大學社會學系暨研究所特聘教授藍佩嘉撰寫的「拼教養：全球化、親職焦慮與不平等童年」，花費8年時間，訪問台北及宜蘭60個家庭，並在4個學校進行觀察，紀錄下五、六年級的台灣父母，養兒育女的焦慮感，以及日益加深的階級不平等，如何影響不同社經地位家庭的教養策略。

中央研究院社會學研究所研究員吳介民的「尋租中國：台商、廣東模式與全球資本主義」，從台商之眼出發，透過10多年研究歷程，敘述近年中國發展模式的變化，且與全球政治經濟學結合。

另外5本獲獎專書，分別為中央研究院士石守謙的「移動的桃花源：東亞世界中的山水畫」、中央研究院士王汎森的「權力的毛細管作用：清代的思想、學術與心態」、清華大學哲學研究講座教授楊儒賓的「儒門內的莊子」、中研院人文社會科學研究中心特聘研究員蕭高彥的「西方共和主義思想史論」以及政治大學哲學系教授林遠澤的「儒家後習俗責任倫理學的理念」。