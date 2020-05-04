聯經46週年社慶重磅推出 普魯斯特《追憶似水年華》7冊233萬字電子書

普魯斯特（Marcel Proust）的代表作《追憶似水年華》被譽為西方最偉大的小說之一，不僅開啟「意識流」小說的先河，更影響吳爾芙、喬埃斯等西方文學大家。這七大冊的超長編巨型小說，出場人物超過2000人、字數超過233萬字，堪稱小說界的聖母峰，讀者往往因其厚重而望之卻步。聯經出版於46週年社慶之際，重磅推出《追憶似水年華》繁體中文版電子書，將「重」文學以「輕」閱讀的形式重新推薦給讀者。

早在1992年，聯經就率先出版《追憶似水年華》紙本書，期間於2010年、2015年推出新版。此次電子書是採用2015年的全新校訂版本，更正舊版缺漏之處，將之前各冊譯文統一，讀者閱讀起來更為流暢。此次電子書製作成流式（Reflowable）epub，讀者不僅能享受電子書輕巧閱讀的便利性、更可依需求自選字體、字級大小與檢索功能，開啟閱讀這部經典作品的契機，乘坐普魯斯特的時光機，恣意穿梭於過去、現在與未來。

《追憶似水年華》於5月4日在全台電子書通路正式上市，與readmoo讀墨電子書合作同步推出「mooInk 硬體合購優惠價」：套書＋mooInk 7.8吋+保護殼，原價$10,675元、特價8999元；套書+mooInk 10.3吋，原價$18,075元，特價$16999元。此外，5月4日至6月10日於博客來舉辦「聯經出版電子書全書系」，全品項單書85折、雙書79折。讀者可以更優惠的價格入手這部套書，感受既是小說、詩散文，也是一部哲學沉思錄的經典魅力。