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高溫洗衣烘乾 有效防止病菌滋生

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
衣服可能是致病因子的最大載體之一，採取安全措施來預防傳染很重要，對衣物的消毒是不可缺少的一環。（photo by afcent）
衣服可能是致病因子的最大載體之一，採取安全措施來預防傳染很重要，對衣物的消毒是不可缺少的一環。（photo by afcent）

高溫洗滌100%烘乾，有效預防衣服病毒滋生。衣服可能是致病因子的最大載體之一，採取安全措施來預防傳染很重要，有幾個簡單撇步：用熱水、漂白劑洗衣，蒸氣潔衣、烘乾。還要保持洗衣機清潔，添加洗滌劑如蘇打水和醋都能有效抗菌，最重要是100%乾燥過的衣物才能穿。

抗菌洗衣妙招

根據印度《今日泰倫迦納邦》報導，55至60度的熱水有助於去除衣服上的細菌，內建加熱器的洗衣機好處多多，可藉助多種熱水模式（如溫水，熱水，無過敏原等）來為衣物提供客製化保護。如果衣服材質不耐高溫，則可用含氯的漂白劑浸泡，減少磨損機會，但切勿直接倒在水槽或衣服上，因為它會去色並溶解纖維，應把漂白劑添加到自動分配器中或洗衣水中。

大多數病毒不能在攝氏60度以上的溫度生存，建議可利用高溫洗衣防疫，毛巾、床上用品、睡衣和大多數棉質衣物都適用。但要注意的是，某些織物在如此高溫下洗滌後，再直曬太陽可能會磨損崩解。病毒被認為會被肥皂水溶解，所以添加洗滌劑或許是好主意，但濕氣會滋生細菌，還是要100%乾燥後才能收納。

蒸汽清潔也可幫助去除衣服上的細菌，它可為衣服提供溫和的表面處理效果，蒸汽清潔好處多，採用「SteamCare」最新技術的洗衣機，可去除多達99%的細菌和過敏原，從而讓每次洗衣都能確保潔淨清新。

洗衣機也要清潔

根據澳洲《希臘城時報》報導，定期清潔洗衣機很重要，細菌污垢會積聚在機器底部，導致惡臭。最新的洗衣機會在每個洗滌週期中自動清除雜質，如果沒有，可使用洗衣機清潔劑。潮濕的衣服會滋生細菌，烘乾機可去除濕衣服上的水分，善用選項可照顧不同類型織物。

如何對洗衣機進行消毒？可以購買像Pine-O-Clean一類的抗菌洗衣機清潔劑之類的產品，儘管目前它的需求量很高，在超市的貨架上可能很難找到。也可以將1杯白醋與1湯匙碳酸氫鈉蘇打水混合製成DIY產品，將抗菌溶液（購買的或自製的）直接倒入滾筒洗衣機中，並在40度下循環運轉，有助於清除99.9%的細菌。

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