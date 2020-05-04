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雙通道內視鏡手術治脊椎病 小傷口降低高齡者手術風險

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院醫師陳聖祺筆指處，為第二至第五腰椎神經管狹窄症及神經壓迫位置。圖／童醫院提供
童綜合醫院醫師陳聖祺筆指處，為第二至第五腰椎神經管狹窄症及神經壓迫位置。圖／童醫院提供

85歲陳姓患者近半年右下肢非常的酸麻無力導致行動不便，女兒陪同到童綜合醫院骨科部醫師陳聖祺門診就醫，安排神經學檢查發現右下肢多重神經根分佈的位置出現麻痛及無力的症狀，經核磁共振掃瞄顯示第二至第五腰椎有嚴重的脊椎神經管狹窄症及神經壓迫。

患者年紀大，有高血壓及其他心血管疾病且服用抗凝血劑，傳統脊椎手術恐怕造成他身體的過度負擔及失血過多，醫師陳聖祺決定採取雙通道內視鏡進行第二至第五腰椎的減壓手術。成功完成雙通道內視鏡脊椎手術後，患者沒有感覺傷口特別疼痛，當天就可以坐起來進食，隔天下床行走也沒有太大的困難，術後第三天引流管拔除後因行動自如，出院返家休養。

1個月後門診追蹤，患者復原良好且已出門散步走動，術前右下肢酸麻無力感完全改善，也沒發生因為腰椎手術而感到下背疼痛或無力情況。

醫師陳聖祺表示，雙通道內視鏡脊椎手術比一般脊椎微創手術的傷口更小，處理單節脊椎問題僅需二個約1公分的傷口，多節脊椎問題則僅需多個1公分的傷口。相較於傳統脊椎手術需要切開肌肉，導致一些病人術後有慢性背痛的問題，雙通道內視鏡脊椎手術是由X光機精確定位後，器械穿越過肌肉群及軟組織直達病灶，而非廣泛性的切除，大大的降低對其之破壞而達到手術出血量少、疼痛及復原時間的降低。

一般病人術後當天或隔天即可下床行走，甚至一至二成的病患術後因傷口沒有太大的疼痛而拒絕使用任何止痛劑。內視鏡脊椎手術由於影像可將其視野放大到數十倍，安全性也更優於一般傳統脊椎手術。

脊椎患者多為高齡長者，這些病人因常伴隨多重內科疾病而增加了脊椎手術的風險，童綜合醫院由國外引進雙通道內視鏡脊椎手術後，提供了不適合傳統手術的病人另一種治療的選擇。

微創手術

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