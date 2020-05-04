聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／國內零確診後康乃韾銷售逆轉 從無訂單現已訂光
國內新冠肺炎連續多天零確診後，台中綵宏花卉農場種植母親節應景花卉康乃馨，銷售從3周前的零訂單，到這周15萬株全訂光，員工今天忙著摘花包裝，花卉農場羅弘奇今天一直接到加訂的訂單電話，他只好婉拒說「沒有花可賣了」。
羅弘奇表示，今年新冠肺炎影響很多行業，包括母親節應景的康乃馨，原本會下訂的活動取消、賣場都沒下訂單，最近國內零確診天數多，民眾比較放心，有些活動重新舉辦需要花卉，大賣場和商家也開始訂康乃馨，要辦母親節活動送消費者。
除了民間消費意願提升，政府部門也使力，台中市農業局長蔡精強自掏腰包向農場訂康乃馨，準備送同事，農業局也協助行銷推廣，台中市有多位議員也訂花要送選民，羅弘奇說，農委會農糧署最近行銷花卉，在公共場所和公園布置大量花卉，也減少花卉賣壓。
綵宏花卉農場今年種3分地康乃馨，可採15萬株，共有7種顏色，主色還是紅色和粉紅色，15萬枝康乃馨這周全被訂完，今天有很多加訂電話，羅弘奇都說抱歉，沒花可賣了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言