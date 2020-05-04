影／國內零確診後康乃韾銷售逆轉 從無訂單現已訂光

國內新冠肺炎連續多天零確診後，台中綵宏花卉農場種植母親節應景花卉康乃馨，銷售從3周前的零訂單，到這周15萬株全訂光，員工今天忙著摘花包裝，花卉農場羅弘奇今天一直接到加訂的訂單電話，他只好婉拒說「沒有花可賣了」。

羅弘奇表示，今年新冠肺炎影響很多行業，包括母親節應景的康乃馨，原本會下訂的活動取消、賣場都沒下訂單，最近國內零確診天數多，民眾比較放心，有些活動重新舉辦需要花卉，大賣場和商家也開始訂康乃馨，要辦母親節活動送消費者。

除了民間消費意願提升，政府部門也使力，台中市農業局長蔡精強自掏腰包向農場訂康乃馨，準備送同事，農業局也協助行銷推廣，台中市有多位議員也訂花要送選民，羅弘奇說，農委會農糧署最近行銷花卉，在公共場所和公園布置大量花卉，也減少花卉賣壓。