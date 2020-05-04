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氣溫飆升 三總已接獲今年最早中暑昏迷病例

聯合報 / 記者魏忻忻／台北即時報導
天氣剛變熱，竟然已經有人中暑了。三軍總醫院昨天下午接連接獲兩名病例，都因高溫導致昏迷被警察送到醫院。圖／本報資料照片
天氣剛變熱，竟然已經有人中暑了。三軍總醫院昨天下午接連接獲兩名病例，都因高溫導致昏迷被警察送到醫院。圖／本報資料照片

天氣剛變熱，竟然已經有人中暑了。三軍總醫院昨天下午接連接獲兩名病例，都因高溫導致昏迷被警察送到醫院，兩位患者均年約七十，皆出現肝腎衰竭住進加護病房，一位接受插管治療，一位有失智症狀。三總中暑防治中心主任朱柏齡提醒，夏天剛開始，大家還在熱適應期，此時中暑案例高於盛夏，家有認知異常長輩，更要注意，別讓他在熱天獨自外出。

朱柏齡表示，昨天送到三總的兩名病例，第一位是貌似七十多歲男性，下午二時廿分左右被送到急診，肛溫四十一點七度， 肝腎衰竭、橫紋肌溶解，進入加護病房插管治療，昨天早上已經清醒，但因為依然躁動，尚無法拔管，無法詢問身分。患者口袋中有一張一點四分在便利商店消費的收據，顯示昏迷不外就被送醫。

另一位是七十歲左右女性，同樣因昏迷被送進急診，一樣出現肝腎衰竭、橫紋肌溶解，肛溫也高達四十度，但進入急診後即清醒，所以沒有插管。朱柏齡說，患者很多事情記不起來，經聯絡家屬，發現她有失智現象，患者目前也還在加護病房治療。

這兩位名案例是朱柏齡今年收治最早的中暑病例，他說，許多人以為容易中暑，其實不然，夏天剛開始，大家都在熱適應期，對熱忍受力較低，此時中暑案例反而最多，到了八、九月，天氣雖然熱，但大家對氣溫已經漸漸適應，也對中暑有警覺，案例反而變少。

另外，朱柏齡提醒，認知異常者是中暑高危險群，主要是患者不懂得找陰涼的地方避暑，也不記得多喝水，不知如何避免熱環境的傷害，他建議，家中有認知異常的長者需特別注意，勿讓其在熱天獨自外出，天氣漸熱，中暑機率也增加，提醒大家注意。

朱柏齡提出熱傷害高危險群因子，提醒大家注意：

•年齡大於65歲或小於15歲

•認知異常

•精神疾病

•熱適應不良

•心肺疾病

•無冷氣

•肥胖

•體能差

•天氣炎熱時在戶外劇烈運動

•城市住高樓層居民

•飲水不足

•睡眠不足

中暑 患者

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