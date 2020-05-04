影／228空戶、白恐殺人 王文興談紀州庵歷史

228事件後一年，作家王文興隨家人住進時為台灣省政府員工眷舍的紀州庵，成為唯一住戶。原可容數百人的幾棟樓房，當時一片死寂；8歲的王文興，最愛在空蕩的長長走廊和塌塌米從這頭跑到那頭，只有自己腳步聲迴響的日子，足足一、兩年。

要到對面搬來一家人，王文興才知他們原本就住這，因為228而逃回廣州，等較安定了才又搬回。也要到後來，王文興才知道父親在大陸的親人認為台灣發生228，父親竟沒逃回去，一定已死定。他們不知道的是，王文興父親是想回去，但沒買船票的錢，只好「死守在這，聽命運安排」。

228之後接著白色恐怖，重新住滿人的紀州庵，好些住戶開始不見。王文興記得，鄰近一位老實人遭判死刑，樓上一位小姐沒住多久也失蹤，據說被槍決。每早王文興沿著水源路上學，總會看到軍車駛往另頭馬場町刑場，上面載的受刑人邊喊口號邊掙扎，一旁憲兵則總湧上壓制堵住嘴。再不久，遠方就會響起槍聲，「他們最後還是為他們的國家犧牲」。

一回馬場町暫時關閉，軍車沿路找替代槍決地，相中紀州庵後面河堤草地。清晨正要上學的王文興，就這樣目睹前後五分鐘的槍決過程，看到一位年輕人背後被憲兵送上子彈死去。他回家講給父母聽，父母都快嚇昏，「這我本來不該看到，但我也沒法，就發生在我身邊。」

滄桑歷史，紀州庵一一如鏡映照。更久以後，王文興才知道原是日本料亭的紀州庵，曾是日本政府徵用為神風特攻隊執行自殺戰術前的最後飲宴處。戰亂時期，總免不了無奈與冤屈，王文興認為，不論白色恐怖受難者或神風特攻隊，都是英雄，只是看從誰的角度判。