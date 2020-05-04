疫情致幼兒疫苗接種率低 爸媽四訣竅保安心

受疫情影響，新竹市衛生局觀察近期各項學齡期幼兒的常規疫苗接種率與往年同期相比明顯下降，今呼籲民眾別受到疫情影響不敢進醫療院所，仍要讓家中學齡前幼童接種各項常規疫苗，並記住「上醫院不煩惱，先與醫療院所電話預約、全程配戴口罩、進出醫院前後清潔手部消毒、返家後更換衣服」等四大訣竅。

衛生局障王宗曦表示，家長們若檢視家中幼童預防接種黃卡，發現有適齡應接種而尚未完成者，請攜帶兒童健康手冊和健保卡前往合約醫療院所或新竹市三區衛生所皆可完成疫苗接種，讓孩子儘早獲得完整保護力。

王宗曦提醒，今年小一新生入學前要完成「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗」、「日本腦炎疫苗」及「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗」等3劑疫苗，以提升學童免疫力，杜絕校園傳染病，提醒家長儘快帶孩子接種，保護孩子健康不能忘。