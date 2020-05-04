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疫情間怕回診…氣喘者領藥率降 醫師憂病情惡化危及生命

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
受到新冠肺炎疫情影響，出入醫院的人數明顯下降，氣喘病人回診和領藥的順從度也變差了。本報資料照片
受到新冠肺炎疫情影響，出入醫院的人數明顯下降，氣喘病人回診和領藥的順從度也變差了。本報資料照片

今年春天氣候明顯忽冷忽熱，對於氣喘病人來說特別不舒服，不過令人擔心的是，受到新冠肺炎疫情影響，出入醫院的人數明顯下降，氣喘病人回診和領藥的順從度也變差了。專家提醒，未按時服藥也是導致惡化的重要因子，而氣喘病情惡化都是非常危險的，呼籲病人務必要按時用藥。

彰化基督教醫院副院長林慶雄表示，新冠肺炎疫情爆發這三個月來，醫院氣喘門診人次已下降近兩成，領慢性處方箋的人次也下降了近一成。醫院為了防疫，對出入人員有所管制，包括人數限制、出入口管制、插卡確認旅遊史等，可能令民眾倍感麻煩，加上擔心醫院有交叉感染的可能，氣喘病人按時回診和領藥的比例就降低了。如果病人家裡的存藥已經用完又沒有回來領藥，接下來氣喘相關的急診率或住院率，很可能會增加。

林慶雄指出，氣喘控制的指標包括平時夜間發作次數、發作是否影響日常生活、平常是否常需使用急救型藥物等，如果上述指標的分數不是很好，就需要長期服藥治療。氣喘病情惡化的誘發因子包括上呼吸道感染、空氣汙染，但其中一個最重要的因素，就是「沒有按時使用控制型藥物」。一旦發生急性惡化，不論是輕度、中度、重度氣喘的患者，都會面臨極大的危險，包括呼吸困難、咳嗽、胸悶、呼吸衰竭、缺氧，如果未及時處置，恐危及性命。

林慶雄表示，現在氣喘已經有很好的控制型藥物，可以有效預防急性惡化的發生，如果控制良好，生活可與正常人無異。大部分病人發作時自己都很清楚，症狀包括胸悶、黏痰、咳嗽等，這些症狀出現時，有些人會自行服用一些感冒藥而未就醫，如果有喘鳴聲，就醫比率才會比較高。

不過林慶雄提醒，即便是還沒有出現喘鳴聲，可能肺功能已經下降而不自覺，建議感覺如果氣喘發作，使用急救型藥物或控制藥物噴了兩三次，若無法緩解，建議還是要就醫，由醫師謹慎判斷，就怕肺功能已經下降。如果氣喘症狀較重又沒有控制好，肺功能本來就差，要是又得到專門攻擊肺部的新冠病毒，併發症和死亡率一定會更高。

氣喘 新冠肺炎

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