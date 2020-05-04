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中西醫助孕 39歲媽咪喜得女寶寶
一名39歲女患者，結婚2年都沒懷孕，過去在婦產科就診有都檢查無異常，平常月經規律但周期較長，約45天才會來，這次因月經不規律遲至超過2個月，經看診之後，中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科沈俐伶醫師，發現她體質偏氣虛夾痰濕，建議她服用中藥、配合針灸、量測基礎體溫，並建議她接受生殖醫學中心輔助，在中西醫的協助下，三個月後順利懷孕，如今也順利產下女寶寶。
沈俐伶表示，中醫有「助孕先調經」的觀念，因此針對P的症狀以「當歸芍藥散」調理月經不規律，去除身體的痰濕後，夫妻倆決定要接受生殖醫學中心西醫療程後，再加上中藥丸「左歸丸」及「右歸丸」在月經周期不同時期加強補養，促進卵巢功能。
這名女患者進入人工生殖療程時，沈俐伶也搭配中醫赤芍、香附、仙茅、仙靈脾加強循環，穩定情緒、心情放鬆，成功受孕，另外，孕婦在懷孕期間感到噁心欲嘔，血壓偏高，沈俐伶應用中藥紫蘇梗、夏枯草與針灸中脘、內關、足三里等部位緩解症狀，最後懷孕過程順利，產下約2700公克女寶寶。
沈俐玲說，現代人因為生涯規畫或是生活壓力越來越晚婚，年齡是困難懷孕的重要因素之一，國外研究指出，不孕有一半以上是超過31歲的女性，絕育的女性有一半以上超過41歲，建議不孕症者應及早抓緊時機治療。
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