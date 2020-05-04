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疫情中搶救血癌病患 新加坡包機赴花蓮慈濟取髓

中央社 / 花蓮縣4日電
花蓮慈濟醫院。 聯合報系資料照
花蓮慈濟醫院。 聯合報系資料照

新冠肺炎疫情蔓延，世界各國紛紛邊境管制，但一架來自新加坡的包機上月下旬飛抵花蓮機場，以高規格的防疫措施，落地不入境的方式完成取髓，即時拯救急需造血幹細胞移植的血癌病患。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮今天表示，這是慈濟骨髓幹細胞中心成立以來，第一次以中轉不入境的方式接受包機取髓，也是花蓮航空站與航警局花蓮分駐所從未有過的經驗，感恩花蓮縣政府與衛生局全力支持，所有相關單位共同圓滿了搶救生命的艱難任務。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）肆虐全球日益嚴峻，世界各國紛紛宣布邊境管制。台灣與新加坡分別自3月19日與3月23日起實施邊境管制措施，航班多數減班或停航，無論由台灣送髓還是新加坡取髓，人員都得在抵達與回程隔離14天，為取髓流程增添太多不確定的因素。

林欣榮表示，對血癌疾病患者來說，骨髓幹細胞配對成功後，會進行一連串化療等療程，如果沒有在預定時間內進行移植，病人可能會發生嚴重感染，甚至死亡。

花蓮慈濟醫院表示，這次跨海尋求造血幹細胞配對的是一名年近40歲、罹患急性骨髓性白血病的女性，在新加坡骨髓庫找不到合適的捐贈者後，去年底轉向慈濟骨髓幹細胞中心尋求生機。

慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國梁指出，在配對過程中，主要是針對雙方的「免疫基因型（HLA）」5組，共10個位點進行比對，通常有8個符合就能進行移植，而這次的案例是10個位點全部符合，是很難得的因緣。

新加坡的血癌患者原訂3月底進行造血幹細胞移植，捐贈者也安排休假準備前往花蓮慈濟醫院捐髓，不料各國宣布邊境管制，一度中斷取髓的準備作業。

血癌患者的家屬主動提出新加坡包機取髓的計畫後，慈濟骨髓幹細胞中心與慈濟志工隨即拜會花蓮航空站與航警局花蓮分駐所，獲得相關人員的大力協助。

從新加坡起飛的飛機，歷經4.5小時飛行直抵花蓮，真正停留時間不到1小時，新加坡取髓人員帶著台灣的愛心之髓，返航新加坡。交接過程，所有人員穿著防護裝備，見證防疫期間髓緣的跨國之愛。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，在新冠肺炎病毒肆虐情況下，跨國骨髓捐贈是非常難能可貴的事。「新加坡的護理師與慈濟醫療團隊都做最好的防護措施，不僅醫護團隊，包括航警局、航站人員，各種感控措施都依循感控人員的指示確實做好每個防疫步驟。整個過程讓人非常感動，相信這是一個世界創舉。」

新加坡與慈濟的髓緣之情起於1994年，當時慈濟骨髓資料庫才剛成立第2年，新加坡為台灣國際捐贈的第一例，由於血緣種族相近，配對比例優於其他國骨髓資料庫，至2020年4月，已供髓新加坡144例造血幹細胞。

新加坡 慈濟

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