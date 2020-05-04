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本周熱呼呼！兩道鋒面恐通過 周日北中南會下雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局說本周預計有兩波變天。聯合報系資料照
中央氣象局說本周預計有兩波變天。聯合報系資料照

本周全台熱呼呼。中央氣象局說，今天到下周日高溫炎熱，持續發布高溫資訊的機會高，不過要留意兩道鋒面，一是明天將在台灣北部海面生成，不過對台灣無直接影響，僅會為各地山區及北部近山區平地帶來午後雷陣雨；另一道則預計下周日靠近，將會是梅雨季第一道通過台灣的鋒面，不過詳細影響仍要觀察。

氣象預報員劉沛滕說，這周非常炎熱，今天已針對台南市、高雄市及屏東縣、彰化縣及南投縣發布高溫資訊，有機會來到36度高溫，不排除後續也會將台北市納入範圍之中。明天台東則要留意焚風。

劉沛滕說，周二北部海面有道鋒面生成，雲量也增多，會為各地山區和北部局部平地近山區帶來降雨可能，周三、周四留意午後雷陣雨，不過因為範圍不大，雨勢也不強，對溫度的影響有限。

到了周五，東半部局部地區留意局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴；午後中部以北山區留意局部短暫雷陣雨。

劉沛滕說，周六將有另一道鋒面建立，預計下周日到下周一會接近，為移動式鋒面。目前看來有機會通過台灣，有望成為今年梅雨季第一道通過台灣鋒面，屆時不僅北部，中南部也有降雨機率。不過他說因為還有好幾天，具體影響、範圍都還要再觀察。

溫度分面，劉沛滕說北部因為周三、周四受到午後雷陣雨影響，高溫會略降1到2度左右，來到32度，其他時間則是33到35度；中南部高溫則都落在34到35度；東部周三到周五因為雲量稍增多，高溫落在30度左右，其他時間也會來到32度高溫。低溫部分，這周各地皆落在24到25度間。

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