藥局賣口罩將退場 阿公阿嬤：習慣了別改啦

國內新冠肺炎疫情減緩，中央疫情指揮中心有意讓代售口罩的藥局退場，但是卻有許多上了年紀的民眾，習慣在藥局買口罩，擔心藥局退場後，買口罩不方便，台南市藥師公會表示，建議中央願意代售口罩的藥局仍然可以販售，其他的則自由退場，讓民眾更方便。

中央疫情指揮中心於4月27日記者會上，指揮官陳時中表示，會在適當的時機請藥局退場，不必再協助販售口罩，不少長者擔心「老人家不會上網、也不會用手機訂購，雖然也可以拿著健保卡到超商購買，但是還是習慣到藥局買口罩」，希望仍可維持由藥師賣口罩。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，雖然中央疫情指揮中心公布藥局可以周日不要賣口罩，但是為了民眾的方便，他的藥局還是每個禮拜天都有賣口罩，賣口罩也可以增加藥師與民眾接觸的機會，希望能夠視藥師的意願保留。

台南市藥師公會常務理事、也是藥師公會全國聯合會的常務監事林隆昌也表示，很多阿公阿嬤會早早就來藥局排隊買口罩，因為到藥局買口罩，除了是每天不能不做的重要工作外、更是生活的重心，長輩們從此又有了一個新的生活目標；另外，還可以在排隊的過程中和熟識的左鄰右舍或朋友閒話家常，甚至可以認識一些新朋友，這些事情，件件都讓他們很開心。所以，到藥局排隊買口罩對他們來說是很重要的一件事，他們說除了有事可做之外，走路到藥局來排隊也可散步運動、有益健康。