七旬婦換膝怕痛 醫師一招讓她術後當天就下床走

南投縣七旬宋姓婦人雙膝疼痛多年，近半年痠軟無力，無法久站，還出現喀喀聲，經診因退化性關節炎致膝蓋變形，膝關節軟骨也磨損殆盡，但她憂術後疼痛抗拒動刀，醫師因此以微創關節置換手術搭配雞尾酒療法，術後當日就能下床走路。

衛福部南投醫院指出，退化性關節炎是中老年人常見的疾病，主要為關節過度使用、磨損、肥胖、外傷等因素， 初期症狀不明顯，但晚期可能會出現關節疼痛、僵硬、變形等症狀，宋姓婦人就是出現上述狀況，因此求診就醫，並接受治療。

而退化性關節炎治療多為藥物、針劑及手術治療，不少年長者擔憂術後疼痛，部分家屬不捨長輩動刀，也怕損及日後行動靈活度，因此抗拒人工膝關節置換手術，寧可忍痛拖延，反而因長期疼痛導致憂鬱、社交退縮，生活品質大受影響。

國軍台中總醫院支援南投醫院骨科醫師陳建甫說，宋婦就是怕術後疼痛一再推遲手術，因痛到寸步難行，診出其膝蓋外觀變形，雙腿膝關節的軟骨均磨損殆盡，無法再忽視，經過討論以微創人工關節置換手術加上雞尾酒療法，改善疼痛狀況。

其中，雞尾酒止痛療法就是置換人工膝關節後，將調配好的雞尾酒止痛藥物注入關節周邊，達到止痛、消炎等效果，大幅降低疼痛感；並以股神經注射麻醉，達到預防和緩解術後疼痛，宋因此術後當日就能下床走路、復健，也縮短住院時間。

院方表示，使用雞尾酒止痛療法可減輕患者術後疼痛，復原快能早點下床活動，縮短復健時程，更減少傷口腫痛、血液栓塞風險，並加速肌肉修復，因此建議患者面對退化性關節炎應與骨科醫師共同討論、評估全人工膝關節手術的治療方式。

陳建甫也提醒，經專業醫療評估，醫師會針對不同的退化程度，給予個別適合的治療方式，而預防退化性關節炎的發生，最好的方法，除了平時應控制體重，別進行超過負荷的運動，並適當休息才能有效避免關節受傷。