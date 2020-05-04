快訊

藥局賣口罩將退場 阿公阿嬤：習慣了別改啦

【國民黨重生路2】朱立倫一手好牌 為何打到變「邊緣倫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七旬婦換膝怕痛 醫師一招讓她術後當天就下床走

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣七旬宋姓婦人因退化性關節炎致膝蓋變形，膝關節軟骨也磨損殆盡，但她怕痛而抗拒動刀，醫師以微創關節置換手術搭配雞尾酒療法，術後當日不痛，還能下床走路。圖／南投醫院提供
南投縣七旬宋姓婦人因退化性關節炎致膝蓋變形，膝關節軟骨也磨損殆盡，但她怕痛而抗拒動刀，醫師以微創關節置換手術搭配雞尾酒療法，術後當日不痛，還能下床走路。圖／南投醫院提供

南投縣七旬宋姓婦人雙膝疼痛多年，近半年痠軟無力，無法久站，還出現喀喀聲，經診因退化性關節炎致膝蓋變形，膝關節軟骨也磨損殆盡，但她憂術後疼痛抗拒動刀，醫師因此以微創關節置換手術搭配雞尾酒療法，術後當日就能下床走路。

衛福部南投醫院指出，退化性關節炎是中老年人常見的疾病，主要為關節過度使用、磨損、肥胖、外傷等因素， 初期症狀不明顯，但晚期可能會出現關節疼痛、僵硬、變形等症狀，宋姓婦人就是出現上述狀況，因此求診就醫，並接受治療。

而退化性關節炎治療多為藥物、針劑及手術治療，不少年長者擔憂術後疼痛，部分家屬不捨長輩動刀，也怕損及日後行動靈活度，因此抗拒人工膝關節置換手術，寧可忍痛拖延，反而因長期疼痛導致憂鬱、社交退縮，生活品質大受影響。

國軍台中總醫院支援南投醫院骨科醫師陳建甫說，宋婦就是怕術後疼痛一再推遲手術，因痛到寸步難行，診出其膝蓋外觀變形，雙腿膝關節的軟骨均磨損殆盡，無法再忽視，經過討論以微創人工關節置換手術加上雞尾酒療法，改善疼痛狀況。

其中，雞尾酒止痛療法就是置換人工膝關節後，將調配好的雞尾酒止痛藥物注入關節周邊，達到止痛、消炎等效果，大幅降低疼痛感；並以股神經注射麻醉，達到預防和緩解術後疼痛，宋因此術後當日就能下床走路、復健，也縮短住院時間。

院方表示，使用雞尾酒止痛療法可減輕患者術後疼痛，復原快能早點下床活動，縮短復健時程，更減少傷口腫痛、血液栓塞風險，並加速肌肉修復，因此建議患者面對退化性關節炎應與骨科醫師共同討論、評估全人工膝關節手術的治療方式。

陳建甫也提醒，經專業醫療評估，醫師會針對不同的退化程度，給予個別適合的治療方式，而預防退化性關節炎的發生，最好的方法，除了平時應控制體重，別進行超過負荷的運動，並適當休息才能有效避免關節受傷。

關節炎 膝關節

延伸閱讀

蛋蛋也會靜脈曲張！ 2表現恐致睪丸萎縮、不孕

類風濕性關節炎不僅傷關節！ 細數6大恐怖併發症

健康橘／延長關節使用期限 醫師教4招

類風濕性關節炎不僅傷關節！ 細數6大恐怖併發症

相關新聞

本周熱呼呼！兩道鋒面恐通過 周日北中南會下雨

本周全台熱呼呼。中央氣象局說，今天到下周日高溫炎熱，持續發布高溫資訊的機會高，不過要留意兩道鋒面，一是明天將在台灣北部海...

台北恐飆35度！氣象局：各地高溫將陸續刷新今年紀錄

今天依舊炎熱。中央氣象局說，昨已針對五縣市發布高溫資訊，今天中午前後恐達到36度高溫，台北也可能到35度以上高溫，各地皆...

因疫情滯外與居家隔離民眾 水電、瓦斯天然氣可緩繳

因新冠肺炎疫情滯留國外或依法配合居家隔離、檢疫之消費者，可能無法如期繳納水費、電費及瓦斯費。為維護其權益，消保處今天表示...

藥局賣口罩將退場 阿公阿嬤：習慣了別改啦

國內新冠肺炎疫情減緩，中央疫情指揮中心有意讓代售口罩的藥局退場，但是卻有許多上了年紀的民眾，習慣在藥局買口罩，擔心藥局退...

成大研發新冠肺炎治療防護罩 有效降低醫護感染風險

新冠肺炎疫情蔓延全球，造成眾多醫護人員也因此染疫甚至身亡，重點就是在照護病人的過程中非常容易受到噴濺體液的感染，成大醫院...

氣溫飆升 三總已接獲今年最早中暑昏迷病例

天氣剛變熱，竟然已經有人中暑了。三軍總醫院昨天下午接連接獲兩名病例，都因高溫導致昏迷被警察送到醫院，兩位患者均年約七十，...

影／228空戶、白恐殺人 王文興談紀州庵歷史

228事件後一年，作家王文興隨家人住進時為台灣省政府員工眷舍的紀州庵，成為唯一住戶。原可容數百人的幾棟樓房，當時一片死寂...

疫情中搶救血癌病患 新加坡包機赴花蓮慈濟取髓

新冠肺炎疫情蔓延，世界各國紛紛邊境管制，但一架來自新加坡的包機上月下旬飛抵花蓮機場，以高規格的防疫措施，落地不入境的方式...

疫情致幼兒疫苗接種率低 爸媽四訣竅保安心

受疫情影響，新竹市衛生局觀察近期各項學齡期幼兒的常規疫苗接種率與往年同期相比明顯下降，今呼籲民眾別受到疫情影響不敢進醫療...

疫情間怕回診…氣喘者領藥率降 醫師憂病情惡化危及生命

今年春天氣候明顯忽冷忽熱，對於氣喘病人來說特別不舒服，不過令人擔心的是，受到新冠肺炎疫情影響，出入醫院的人數明顯下降，氣...

中西醫助孕 39歲媽咪喜得女寶寶

一名39歲女患者，結婚2年都沒懷孕，過去在婦產科就診有都檢查無異常，平常月經規律但周期較長，約45天才會來，這次因月經不...

芒果打入世界市場 青農不忘行善回饋社會

33歲枋山青農盧旺昇10年前返鄉幫助家人種植愛文芒果，以草生栽培方式，採肥培管理及產銷履歷驗證，得以讓芒果外銷至日本、香...

熱門新聞

一張圖看一周天氣！明五縣市熱爆 周三鋒面近開始變天

太巧合！民眾在成功鎮拍到地震雲 成功外海就強震

藥局賣口罩將退場 阿公阿嬤：習慣了別改啦

超商口罩預購＋續訂一次到位 萊爾富推運費回饋優惠

丼飯「買1送1」！大河屋進駐南港 滿500送500

囤貨食品過期？專家：這些食物過期也可吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。