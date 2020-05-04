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成大研發新冠肺炎治療防護罩 有效降低醫護感染風險

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大醫院急診部研發設計出用於插管治療的「戰疫型」防護罩，避免執行過程中意外遭病人的分泌物噴濺，增加感染的風險。圖／成大提供
成大醫院急診部研發設計出用於插管治療的「戰疫型」防護罩，避免執行過程中意外遭病人的分泌物噴濺，增加感染的風險。圖／成大提供

新冠肺炎疫情蔓延全球，造成眾多醫護人員也因此染疫甚至身亡，重點就是在照護病人的過程中非常容易受到噴濺體液的感染，成大醫院急診部研發出用於插管治療的「戰疫型」防護罩，可以有效避免噴濺感染，這項研發4月刊登在急診界排名第一的國際期刊《急診醫學年鑑Annals of Emergency Medicine》上，受到全球醫界的關注。

成大指出，新冠肺炎(COVID-19)的傳染力強，病毒已蔓延超過184國家，全球致死率6.92%，成為歷史上第6個國際關注公共衛生的緊急事件，也加大全世界醫療工作者的壓力；對於防疫的醫護人員來說，避開可能的感染源非常重要，而插管治療剛好用在病毒「最佳傳染途徑」的呼吸道，增加了醫護人員的感染風險。

研發者急診部醫師方品惠表示，戰疫型防護罩的另一個特點是可以用在救護車上。她說，雖然一般在救護車上不會施行插管治療，但仍可在載送疑似感染病人時使用，防止病毒的散播。目前救護車上防疫仍以工作人員全副武裝為主，如能幫病人加上防護罩，可以加大防護、防疫的效果。

這套簡單但有效的個人防護設備，在急診部團隊林志豪主任、呂建欣醫師、邱柏惟醫師、林于淵醫師參與設計規劃下，讓熟練的醫護人員能在標準流程中，於1分鐘內順利完成戰疫型防護的架設操作。

方品惠說，戰疫型防護罩是以雨傘骨架與輕便雨衣的概念為發想，研究多種容易取得又低價位的材料，最後選定鐵合金、不鏽鋼和銅雕塑成一對穩固的L型骨架，再於使用時置入床架和床墊中間，固定在病患頭部左右兩側，最後蓋上PVC軟質透明塑膠布。

執行氣管內插管的醫療同仁，必須穿戴N95口罩、全面罩、手套和防水隔離衣，執行時僅有雙手透過防護罩的設計孔洞進入執行插管，而防護罩並不會影響醫護人員的視野或急救時間。

方品惠表示，戰疫型防護罩並無負壓功能也非密閉式設計，但便於清洗消毒，也可一次性使用，以減少細菌病毒殘留。PVC塑膠布使用後，可直接丟棄或在消毒隔離後重複使用，但移除過程中需注意不要碰觸套子內面，避免造成清消人員的感染。

考量臨床執行時便利性和空間延展性，防護罩具有穩固及收納方便的好處，適用於醫院急診、加護病房的各種尺寸病床，也適用救護車上的擔架床。其素材簡易輕便，在面對疫情急速升溫的狀況下可快速生產。

方品惠說，在面對COVID-19戰疫的同時，希望這項防護設備的應用能幫助全球的醫療保健提供者在更安全的環境中救人，並逐步改革。

研發團隊並製作了使用的流程影片，公有需要的各國醫護人員參考使用。

成大醫院急診部研發設計出用於插管治療的「戰疫型」防護罩，避免執行過程中意外遭病人的分泌物噴濺，增加感染的風險。圖／成大提供
成大醫院急診部研發設計出用於插管治療的「戰疫型」防護罩，避免執行過程中意外遭病人的分泌物噴濺，增加感染的風險。圖／成大提供
成大醫院急診部研發設計出用於插管治療的「戰疫型」防護罩，避免執行過程中意外遭病人的分泌物噴濺，增加感染的風險。圖／成大提供
成大醫院急診部研發設計出用於插管治療的「戰疫型」防護罩，避免執行過程中意外遭病人的分泌物噴濺，增加感染的風險。圖／成大提供
成大醫院急診部研發設計出用於插管治療的「戰疫型」防護罩，避免執行過程中意外遭病人的分泌物噴濺，增加感染的風險。圖／成大提供
成大醫院急診部研發設計出用於插管治療的「戰疫型」防護罩，避免執行過程中意外遭病人的分泌物噴濺，增加感染的風險。圖／成大提供
成大醫院急診部研發設計出用於插管治療的「戰疫型」防護罩，避免執行過程中意外遭病人的分泌物噴濺，增加感染的風險。圖／成大提供
成大醫院急診部研發設計出用於插管治療的「戰疫型」防護罩，避免執行過程中意外遭病人的分泌物噴濺，增加感染的風險。圖／成大提供

醫護人員 新冠肺炎 成大醫院

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