台北恐飆35度！氣象局：各地高溫將陸續刷新今年紀錄

今天依舊炎熱。中央氣象局說，昨已針對五縣市發布高溫資訊，今天中午前後恐達到36度高溫，台北也可能到35度以上高溫，各地皆有機會刷新今年最高溫紀錄。

氣象預報員劉沛滕說，今天南高屏會比昨天溫度更高一些，目前台南市、高雄市及屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，恐連續出現36度高溫；彰化縣及南投縣近山區或河谷為黃色燈號，有36度以上機會，不排除下午會再發布新一波高溫資訊，恐將納入台北市。

劉沛滕說，今天台灣在高壓底下，加上較溫暖南風及太陽加熱影響，中午前後溫度特別高，民眾宜留意紫外線過量狀況。山區有少部分午後雷陣雨，但都非常零星，仍以很穩定、很熱的天氣為主。

劉沛滕說，本周都偏高溫，即便明天北部海面有道鋒面生成，雲量也增多，會為各地山區和北部局部平地近山區帶來降雨可能，周三、周四留意午後雷陣雨，不過因為範圍不大，雨勢也不強，對溫度的影響有限，北部每天至少都還會來到33度。

至於焚風狀況，劉沛滕說今天台東沒有焚風，不過明天因為西南風較強，翻過中央山脈後在台東會有沉降狀況，預計將有焚風出現。

氣象局副局長鄭明典稍早也在臉書上表示，雲量少就是熱的象徵，從今天和昨天雲圖比較，今天雲量更少，所以會更熱。他也提到，因為背風渦旋的位置不一樣，今天移到海面上，所以預期台東的焚風現象會稍稍緩和。