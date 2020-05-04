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第十五任總統副總統就職紀念郵票520發行 圖案藏4種意涵
我國第十五任總統副總統選舉，由蔡英文當選總統，賴清德當選副總統。中華郵政公司今天說，特別規劃紀念郵票一套四枚及小全張一張，訂於5月20日總統副總統就職日發行。
中華郵政說郵票採四枚聯刷，圖案以當代美學觀點傳遞綻放、民主、就位及方向四種意涵，綻放（面值8元）以點為主設計元素，透過不同形式煙火的呈現，象徵民主多元價值在我國盛開；民主（面值8元）：以線為主設計元素，看似郵筒的造型，妙藏了通往總統府大門的通道，政府的耳朵就是你的郵筒，溝通無障礙，對話零距離；就位（面值15元）：以面為主設計元素，透過球即將進洞，代表政府已作好準備，用專業與堅持，善盡職責，作人民的公僕；方向（面值15元）：以漸層為主設計元素，迷霧之後有天晴，遠方總有一盞燈火指引，雖然我們或許在不同的路上行走，但都朝著相同的方向前進。
中華郵政指出，小全張圖案透過清新風格的鏡頭，無距離呈現生活在同一片土地上總統及副總統的日常，傳遞總統、副總統從政以來的初心，堅定無畏實踐多元且平等的價值，踏實且透明。
中華郵政說，配合郵票發行，特印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡各一批，提前於5月18日發售；另製作預銷首日戳套票封、小全張封及郵摺兩款於郵票發行當日供售，其中「第十五任總統副總統就職紀念郵摺」及「第十五任總統副總統就職紀念郵摺-全張版」兩款郵摺，前款內含郵票一套四枚及小全張一張，後款內含郵票全張一張，清新簡約的風格設計，值得收藏。
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