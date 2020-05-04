吳德榮：梅雨季第一道移動性鋒面 下周一抵達

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周三白天各地炎熱如夏，到周三晚至周四鋒面接近，北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，氣溫稍降，周五又恢復晴朗炎熱。

吳德榮表示，最新(3日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天至周三白天，各地大多晴朗穩定，南台灣及台東平地最高溫可達36、37度，要注意防曬、防中暑。午後北部山區、宜、花近山區偶有局部、少量降雨的機率。預測今天氣溫，北部22至35度、中部23至35度、南部23至36度、東部20至36度。

他說，周三晚至周四鋒面接近，北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，氣溫稍降，其他地區雲量增多，中南部山區及花東有短暫降雨的機率。周五至下周日白天鋒面北移，台灣又在暖氣團內，各地恢復晴朗炎熱，午後有局部陣雨或雷雨的機率，大多發生在山區、部分平地也會受到影響。

預測下周日晚起，鋒面再度接近，北台灣雲量增多；下周一清晨梅雨季的第一道移動性鋒面抵達，各地轉變為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，氣溫下降、北台稍轉涼。

昨天台東外海發生規模5.9強震，今年最大的地震，有人說當天稍早拍到「地震雲」。吳德榮說，在台東出現「莢狀雲」狀似飛碟，其成因在科學上已有完整的理論，實不該有那麼多人云亦云的說法，穿鑿附會至地震，更是無稽之談。

他解釋，昨天盛行西南風，氣流過山在下坡時風速劇烈變化，大氣不穩定度的變化，形成「超臨界」(Fr>1)氣流，激發波動的產生，視高空水氣條件而形成莢狀高積雲。

中央氣象局說，今天天氣跟昨天類似，白天溫暖，各地高溫普遍可達30度以上，其中大台北地區及中南部地區高溫更可達33至35度，南部近山區及河谷有機會達到36度以上，各地紫外線指數偏高，提醒大家外出做好防曬工作並多補充水分。各地大多為晴到多雲的天氣，僅午後東北部、東部地區及中部以北山區雲增偶有零星雨，午後前往山區活動請留意。