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行醫40載看盡生離死別 賴文德悲痛卻冷靜

陳時中推防疫新生活運動 露天音樂會先鬆綁

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
大提琴家張正傑四月份曾在海洋大學舉辦小型「快閃」戶外音樂會，反應意外熱烈。圖/張正傑提供
大提琴家張正傑四月份曾在海洋大學舉辦小型「快閃」戶外音樂會，反應意外熱烈。圖/張正傑提供

連續數天新冠肺炎確診人數「加零」後，中央流行疫情指揮中心陳時中推「防疫新生活運動」，鼓勵民眾放輕鬆走到戶外，享受戶外音樂會等藝文活動；新北市長侯友宜也表示將逐步放寬對室內活動的限制。這對因疫情停擺兩個多月的表演團體來說是好消息，紛紛規劃小型戶外表演，尤其是夏天必備的露天音樂會，將是第一波鬆綁的藝文表演。

世界知名公園如紐約中央公園、倫敦海德公園，往往會在夏天舉辦露天音樂會，今年卻因疫情停擺，紐約還因此推出歷年公園露天音樂會的實況錄音放上網，讓民眾在家中欣賞公園露天音樂會。

因應陳時中的「防疫新生活運動」，台北可望是今年第一個舉辦公園露天音樂會的城市。台北市立交響樂團疫情爆發前便規畫在九、十兩日在大安森林公園舉辦露天音樂會「與月光共舞」，陳時中釋放「防疫新生活運動」好消息後，已決定不取消。

台北市立交響樂團研究推廣組組長周恆如表示，過去北市交在大安森林公園舉辦的露天音樂會，最高可達上千人觀賞。但這兩場露天音樂會縮小樂團編制和管控觀眾人數，樂團編制縮小為35人，觀眾數控制在500人以下，估計約300人參加。她表示，音樂會會安排梅花座、要求觀眾戴口罩，並準備額溫槍和酒精洗手，讓觀眾安心欣賞音樂會。

大提琴家張正傑透露，四月份曾在海洋大學舉辦小型「快閃」戶外音樂會，反應意外熱烈，吸引許多學生戴口罩前往聆聽。他形容籌辦時工作人員擔心群聚「壓力大」，但來參加的聽眾都很開心，因為「悶壞了」，表演的音樂家則表示是「用生命來演奏」，因為不知道還有沒有下一場。

張正傑透露，正在籌畫「汽車音樂會」，以早年「汽車電影院」的概念發想，邀大家開車來聽露天音樂會，車子和車子之間自然保持社交距離，讓民眾安心欣賞音樂。他認為，是時候逐步開放藝文展演，讓民眾透過音樂、藝術釋放面對疫情的壓力，也讓藝術工作者有舞台、有收入。

衛武營擁有大片綠地，五月起也將舉辦一系列露天表演，包括在榕樹廣場舉行「武營來跳舞」，讓民眾在保持安全的社交距離下，快樂舞動身體；並將包含展覽、動態體驗的創意展演「Euerka 2.0！發現衛武營」改到戶外空間舉行。衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營會以「防疫安全」為最高準則，在適當空間舉辦低強度活動，讓表演團隊和觀眾都蓄積對表演的熱情與能量。

音樂會 交響樂團

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