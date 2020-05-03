聽新聞
test
0:00 / 0:00
熱到快融化！ 全高雄最熱在甲仙 遊客吃冰消暑
今天全台各地飆高溫，中午前後，高雄甲仙氣象站偵測氣溫達36.5°C，杉林月眉氣象站也達36.0°C，甲仙芋冰店湧入吃冰人潮，也有鄉間民眾到水圳戲水消暑，高雄氣象站提醒民眾要注意防曬且減少戶外活動。
今天一早，中央氣象局預報各地晴朗高溫。高雄氣象站指出，上午11點50分， 甲仙氣象站（C0V25）觀測氣溫36.5°C；12點30分，月眉氣象站（C0V26）觀測氣溫36.0°C。根據中央氣象局資料，全台最高溫在台東，高市最高溫則是出現在甲仙。
今天也是五一勞動節連假最後一天，中午過後，甲仙商圈遊客不少，因氣候炎熱，幾乎人人都是點一碗芋冰消暑，遊客頻喊說「熱到快融化了」。小奇芋冰店業者說，天氣明顯比前幾天來得熱，店內人多到快滿出來，這種天氣熱食根本賣不動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言