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熱到快融化！ 全高雄最熱在甲仙 遊客吃冰消暑

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
中午時分，高雄甲仙氣溫一度高達36.5°C，芋冰店湧入吃冰人潮。記者徐白櫻／翻攝
中午時分，高雄甲仙氣溫一度高達36.5°C，芋冰店湧入吃冰人潮。記者徐白櫻／翻攝

今天全台各地飆高溫，中午前後，高雄甲仙氣象站偵測氣溫達36.5°C，杉林月眉氣象站也達36.0°C，甲仙芋冰店湧入吃冰人潮，也有鄉間民眾到水圳戲水消暑，高雄氣象站提醒民眾要注意防曬且減少戶外活動。

今天一早，中央氣象局預報各地晴朗高溫。高雄氣象站指出，上午11點50分， 甲仙氣象站（C0V25）觀測氣溫36.5°C；12點30分，月眉氣象站（C0V26）觀測氣溫36.0°C。根據中央氣象局資料，全台最高溫在台東，高市最高溫則是出現在甲仙。

今天也是五一勞動節連假最後一天，中午過後，甲仙商圈遊客不少，因氣候炎熱，幾乎人人都是點一碗芋冰消暑，遊客頻喊說「熱到快融化了」。小奇芋冰店業者說，天氣明顯比前幾天來得熱，店內人多到快滿出來，這種天氣熱食根本賣不動。

高雄甲仙是全高市最熱的地方。圖／高雄氣象站提供
高雄甲仙是全高市最熱的地方。圖／高雄氣象站提供
今天是假期，許多遊客吃冰消暑。記者徐白櫻／翻攝
今天是假期，許多遊客吃冰消暑。記者徐白櫻／翻攝

高溫 氣象局

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