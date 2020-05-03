熱到快融化！ 全高雄最熱在甲仙 遊客吃冰消暑

今天全台各地飆高溫，中午前後，高雄甲仙氣象站偵測氣溫達36.5°C，杉林月眉氣象站也達36.0°C，甲仙芋冰店湧入吃冰人潮，也有鄉間民眾到水圳戲水消暑，高雄氣象站提醒民眾要注意防曬且減少戶外活動。

今天一早，中央氣象局預報各地晴朗高溫。高雄氣象站指出，上午11點50分， 甲仙氣象站（C0V25）觀測氣溫36.5°C；12點30分，月眉氣象站（C0V26）觀測氣溫36.0°C。根據中央氣象局資料，全台最高溫在台東，高市最高溫則是出現在甲仙。