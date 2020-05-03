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無人機新制上路滿月疑零開罰 玩家仍揪三大待改問題

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
遙控無人機管理規則3月31日上路，如今已滿一個月。聯合報系資料照
遙控無人機管理規則3月31日上路，如今已滿一個月。聯合報系資料照

遙控無人機管理規則3月31日上路，在交通部民航局公告的禁、限航區違規飛行者，主管機關可依法裁處罰鍰30萬元至150萬元。如今一個月過去，民航局說目前各縣市沒有諮詢過裁罰案例，疑似零開罰，讓不少玩家鬆口氣。不過對於新制，玩家仍有三大不滿之處，民航局也曝光後續改善計畫。

根據民航局統計，截至4月30日，無人機註冊共有24359架，其中自然人20639架，法人3720架。對於玩家抱怨學、術科場次過少，5月學科開放68場已全部爆滿，「是要怎麼報名？」另外全台僅七處可考術科，也遭批考場不足。

對此，民航局說，學科考試將機動增加至少十場，也會修訂報考規則，未來一人只能報一場（原本兩場），避免重複報名浪費名額。另外學科現有台中市中科院，台中市農委會藥毒所，雲林虎尾，高雄實踐大學等五處。5月預計再新增宜蘭大學，台中市台灣發展研究院及弘光科大等三處；術科現有宜蘭大學，東南科大，民航局，苗栗經國，台中市農委會藥毒所，雲林虎尾福爾摩沙，高雄實踐大學等七處，5月預計再增桃園市銘傳大學，台中市台發院的烏日及梧棲，屏東縣竹田等四處場地，另外還有約五處正在申請中的場地，屆時全台各區域都會有考場。

針對玩家不滿術科考官採自由心證監考，且考試間沒有考慮風大因素，認為不甚公平，希望可以管控考官素質。

對此，民航局說，4月共計280人取得證照，學科通過率九成，術科也有近八成，民航局有監控各個考官及格率的機制，力求考官標準化，截至目前並無出現特別刁難玩家狀況，每年也會定期招回考官做訓練。每個考場也都有風速計，當平均風速達到每秒7.5公尺，或瞬間陣風每秒10公尺，會詢問當事人要不要繼續考，一旦決定不考也不會扣分。

最後，玩家仍對各縣市紅區（禁飛）過多及夜間禁飛頗有意見，且認為相關圖資App操作不夠便利，希望能夠精進。

民航局則表示，各地紅區、綠區一直有在做滾動式檢討和修正，預計6月底會有第二版修正，中部縣市目前都有預計要修改紅區範圍。至於夜間禁飛，主要是考慮操作風險，公司、學校、協會、學會等法人若需要夜間使用，可以出申請許可，效期3個月，未來也有可能考慮放寬。至於App也將進行優化，會增加個人化功能，如玩家可登記報到報離。

民航局 無人機

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