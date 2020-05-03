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怕畫面成絕響！他趁百日環島狂飛無人機 不能拍這最可惜

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
西西歪與女友施語庭正在進行百日環島企畫。圖／YouTuber西西歪提供
西西歪與女友施語庭正在進行百日環島企畫。圖／YouTuber西西歪提供

遙控無人機管理規則3月31日上路，對於經常操作無人機的玩家來說，可以說是一大阻礙，如何在安全性及創作自由中取的平衡，還要時間慢慢磨合。

「很怕畫面成絕響，所以能拍我就盡量拍，當作收藏。」西西歪是一名馬來西亞籍YouTuber，正在進行百日腳踏車環島企畫，堅持每天更新影片，用空拍機等器材記錄台灣俯瞰之美。他接受本報專訪時表示，2月25日開始環島，在這之間隱約聽到3月31日無人機新制要上路，因此決定在這之前多拍。

西西歪說，在無人機新制上路前，各種有關各縣市禁飛謠言四起，好險逐步修正下，紅區變少很多，不過他心中仍有一些遺憾，像是去到高雄、台南等城市都無法拍，「一查圖資App就會嘆氣」，希望趕快環到東部，就可以大拍特拍。

西西歪說，自己玩了無人機五年，能夠理解法律因為新興科技崛起而有所變動，也很肯定台灣在無人機新制上路前的宣導，許多民眾就算沒有實際玩空拍機，多少都有留意到這個訊息。但站在創作者的立場，希望政府能在安全的前提下有所放寬，不然每到一個漂亮的地區一查都是紅區（禁飛），無法用影像傳遞給觀眾正在經歷的畫面，難免感到很氣餒。

他說，那種感覺就像看到了一個畫面很美，只能告訴告訴觀眾「這裡有山有海」，卻沒辦法真的把山跟海捕捉下來。空拍機是個很好講故事方式，希望可以一直保存，規矩加強沒關係，但也要思考讓創作者方便度高一些，新媒體盛行之下，還需要更多溝通跟協調。

中華無人機教育發展交流協會理事長岳志忠則說，無人機新制上路迄今仍有許多待改處，除了紅區、綠區仍需滾動修正外，針對法人申請程序，也建議可以簡化跟標準化，像是自己4月初提出申請迄今仍未通過，公務只能停擺。他說，每個申請環節都是環環相扣，無人機相關規範應該更加明確，配套也要完整，才不會打亂原有規劃的法人或是玩家。

西西歪正在使用空拍機拍攝。圖／YouTuber西西歪提供
西西歪正在使用空拍機拍攝。圖／YouTuber西西歪提供
只要所到之處允許，西西歪會盡可能用空拍機紀錄。圖／YouTuber西西歪提供
只要所到之處允許，西西歪會盡可能用空拍機紀錄。圖／YouTuber西西歪提供

空拍機 環島 馬來西亞

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