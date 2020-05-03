一張圖看一周天氣！明五縣市熱爆 周三鋒面近開始變天

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」解析未來一周天氣，明天中午前後，氣象局已對五縣市發布高溫資訊，恐出現36度高溫。不過到了周三，鋒面開始接近，北台灣轉為有雨，中南部山區及花東亦有短暫降雨的機率，出門宜攜帶雨具。

氣象局說，明天、後天，各地多雲到晴，僅東北部、東部地區及中部以北山區留意午後局部短暫雨。

稍早氣象局也發布高溫資訊，明天天氣晴朗炎熱，中午前後台南市、高雄市及屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣及南投縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

氣象局說，到了周三、周四，鋒面在北部近海，北部、東北部留意局部短暫陣雨；其他地區多雲，且要留意午後局部短暫雷陣雨。

氣象局說，到了周五，東半部局部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴；午後中部以北山區留意局部短暫雷陣雨。

至於周六跟下周日，氣象局說又有另一道鋒面接近，北部、東北部將有局部短暫陣雨；其他地區多雲，午後留意局部短暫雷陣雨。

最後氣象局提醒，本周金馬易有局部霧，宜留意能見度。