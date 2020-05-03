鄭明典周三起代理氣象局長 臉書仍會繼續發文

中央氣象局長葉天降將退休，副局長鄭明典被視為呼聲最高接班人馬，據了解交通部已核定鄭為代理局長。對此，鄭明典證實預計6日（周三）起代理局長一職，是否真除則尊重交通部長林佳龍決定。他也說，上任後會在氣象新科技方面加強，臉書也會持續更新，帶給民眾正確的氣象資訊。

鄭明典說，對於代理局長一事就是「能做多少就做對少」，目前無條列式規畫。他說，不同人對事情的看法不一，現階段會就需要加強的地方補強，氣象局業務很穩定，誰當局長都會有動力一直進步下去，自己在氣象新科技這方面比較專精，會投入更多心力。

另外，由於鄭明典臉書已經成為民眾每日觀看對象之一，外界也很關心代理局長後是否會降低發文頻率。對此，鄭明典說，臉書會繼續發，因為已經寫成習慣，互動也很不錯，預報中心發布完氣象後自己再來解釋原理。同時他也很肯定年輕預報員愈寫愈活潑，敘述氣象的發事也愈來愈廣。

對於5月20日是否被「扶正」，鄭明典則說沒有想那麼多目前就是隨遇而安，照原本的步調做事。交通部則表示目前就是代理，相關人事要5月20日後才能確認。