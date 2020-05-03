超商口罩預購＋續訂一次到位 萊爾富推運費回饋優惠

口罩實名制3.0啟動之後，民眾已可在超商使用機台領貨、續訂一次完成，不僅可以少跑一趟，還可以持卡幫家人代買，並現場列印繳費單，直接持單在超商以現金或行動支付方式付款，隔週再到原預購門市取貨，大幅減少購買口罩的流程。

萊爾富除了打安心牌吸客，主打成人口罩使用包裝機包裝口罩、小童口罩使用OPP自黏袋包裝，讓民眾安心領、安心用之外，自5月4日起至5月31日前，只要預購口罩使用任一HiPay支付，即享1,400 Hi點回饋，等於省下7元物流處理費；此外，到萊爾富預購口罩並完成繳費，還享有大熱美式單杯半價23元（原價45元）或大熱拿鐵咖啡單杯半價28元（原價55元）及贈送50 Hi點，更有機會抽中居家防疫神器任天堂Switch和精美家電電鍋、咖啡機等多項好禮。