超商口罩預購＋續訂一次到位 萊爾富推運費回饋優惠
口罩實名制3.0啟動之後，民眾已可在超商使用機台領貨、續訂一次完成，不僅可以少跑一趟，還可以持卡幫家人代買，並現場列印繳費單，直接持單在超商以現金或行動支付方式付款，隔週再到原預購門市取貨，大幅減少購買口罩的流程。
萊爾富除了打安心牌吸客，主打成人口罩使用包裝機包裝口罩、小童口罩使用OPP自黏袋包裝，讓民眾安心領、安心用之外，自5月4日起至5月31日前，只要預購口罩使用任一HiPay支付，即享1,400 Hi點回饋，等於省下7元物流處理費；此外，到萊爾富預購口罩並完成繳費，還享有大熱美式單杯半價23元（原價45元）或大熱拿鐵咖啡單杯半價28元（原價55元）及贈送50 Hi點，更有機會抽中居家防疫神器任天堂Switch和精美家電電鍋、咖啡機等多項好禮。
萊爾富更獨步於Life-ET機台推出「領口罩＋續購」功能一次操作到位，讓消費者不用頻繁切換視窗，最快只要55秒，就能輕鬆完成領口罩與續訂的快速功能，流程超簡單，任何人依照指示都能輕鬆上手。
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