太巧合！民眾在成功鎮拍到地震雲 成功外海就強震

「真的太巧合」台東市某飯店經理人林杰昇說：「我在成功鎮比西里岸部落拍到東部外海天空高掛地震雲，約隔5分鐘後，成功鎮東方外海就發生規模5.9強震」。

台東氣象站人員表示，沒有所謂「地震雲」，就跟台灣很多漁民常捕獲地震魚，偶而有一、兩次抓到地震魚後，剛好有地震發生，但只是巧合，多數地震魚出現後，並沒有地震，今天民眾在成功鎮東部外海天空拍的「地震雲」也是高積雲的一種，上午11點24分發生地震，完全是湊巧而已。

擔任台東市禾風度假酒店執行長的林杰昇表示，今天陪太太回成功鎮娘家，上午順便帶著太太到鄰近的阿美族比西里岸部落走走看看，上午11點19分左右，在比西里岸抬頭仰望天際，發現比西里岸東方外海天空有大片怪雲，順手就用手機拍下，結果細看才知拍到地震雲。

中央氣象局發布地震快報指出，今天上午11時24分40秒，台東縣政府東北方 70.7 公里 ，位於台灣東部海域發生芮氏規模5.9地震，地震深度在地表下40.4公里處，全台地各地包括台東縣長濱、成功、海端、池上，花蓮縣、嘉義縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、台南市最大震度均為4級。