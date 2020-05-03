快訊

名醫一家5人死因曝光 女兒關鍵電話救睡夢中父母

流落英國4排灣勇士頭顱 146年後落葉歸根現曙光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太巧合！民眾在成功鎮拍到地震雲 成功外海就強震

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣成功鎮比西里岸外海今天上午出現疑似「地震雲」，不久約在上午11點24分，比西里岸東方海域就發生地震。圖／林杰昇提供
台東縣成功鎮比西里岸外海今天上午出現疑似「地震雲」，不久約在上午11點24分，比西里岸東方海域就發生地震。圖／林杰昇提供

「真的太巧合」台東市某飯店經理人林杰昇說：「我在成功鎮比西里岸部落拍到東部外海天空高掛地震雲，約隔5分鐘後，成功鎮東方外海就發生規模5.9強震」。

台東氣象站人員表示，沒有所謂「地震雲」，就跟台灣很多漁民常捕獲地震魚，偶而有一、兩次抓到地震魚後，剛好有地震發生，但只是巧合，多數地震魚出現後，並沒有地震，今天民眾在成功鎮東部外海天空拍的「地震雲」也是高積雲的一種，上午11點24分發生地震，完全是湊巧而已。

擔任台東市禾風度假酒店執行長的林杰昇表示，今天陪太太回成功鎮娘家，上午順便帶著太太到鄰近的阿美族比西里岸部落走走看看，上午11點19分左右，在比西里岸抬頭仰望天際，發現比西里岸東方外海天空有大片怪雲，順手就用手機拍下，結果細看才知拍到地震雲。

中央氣象局發布地震快報指出，今天上午11時24分40秒，台東縣政府東北方 70.7 公里 ，位於台灣東部海域發生芮氏規模5.9地震，地震深度在地表下40.4公里處，全台地各地包括台東縣長濱、成功、海端、池上，花蓮縣、嘉義縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、台南市最大震度均為4級。

林杰昇說，實在是太巧合，在比西里岸拍完地震雲，隨即上車準備南下回成功鎮上，但車子往前開了約300公尺，他又路邊停車，拍三仙台海岸景色，拍完照再上車就發生地震。他說：「從比西里岸拍到地震雲到發生地震，前後相差約五分鐘」。

台東縣成功鎮比西里岸外海今天上午出現疑似「地震雲」，不久約在上午11點24分，比西里岸東方海域就發生地震。記者羅紹平／翻攝
台東縣成功鎮比西里岸外海今天上午出現疑似「地震雲」，不久約在上午11點24分，比西里岸東方海域就發生地震。記者羅紹平／翻攝

地震 台東

延伸閱讀

今年最大地震影響台鐵逾三千人 14:48起恢復正常行駛

東部海域地震 高鐵無影響台鐵花蓮路段一度停

地牛翻身南投4級超有感 網民：腳底發麻

東部外海一震成今年最大震 不排除本周有規模4以上餘震

相關新聞

太巧合！民眾在成功鎮拍到地震雲 成功外海就強震

「真的太巧合」台東市某飯店經理人林杰昇說：「我在成功鎮比西里岸部落拍到東部外海天空高掛地震雲，約隔5分鐘後，成功鎮東方外...

今年最大地震影響台鐵逾三千人 14:48起恢復正常行駛

台鐵簡訊指出，今天上午11時24分在台東縣政府東北方70.7公里，發生芮氏規模5.9地震，彰化、嘉義三級，台中=彰化、沙鹿=社頭間按三級地震辦法辦理...

留學生文學鼻祖 「無根的一代」代言人於梨華傳病逝

被稱為是「留學生文學鼻祖」的旅美作家於梨華，傳出5月1日病逝於美國，享壽89歲。於梨華代表作「又見棕櫚，又見棕櫚」被譽為...

地牛翻身南投4級超有感 網民：腳底發麻

台灣東部海域今天上午11時24分左右發生芮氏規模5.9有感地震，地震深度40.4公里，中央氣象局地震報告指出，最大震度落...

東部外海一震成今年最大震 不排除本周有規模4以上餘震

中央氣象局地震報告指出，今天上午11時24分左右，台灣東部海域（台東縣政府東北方70.7公里）發生芮氏規模5.9有感地震...

影／五一勞動連假 移工勞動部爭權益

五一勞動連假最後一天，台灣移工聯盟與多位移工到勞動部前爭取勞動權益，包括解決廠住不分的沉痾、反對假外展真派遣的移工外展計...

超商口罩預購＋續訂一次到位 萊爾富推運費回饋優惠

口罩實名制3.0啟動之後，民眾已可在超商使用機台領貨、續訂一次完成，不僅可以少跑一趟，還可以持卡幫家人代買，並現場列印繳...

囤貨食品過期？專家：這些食物過期也可吃

因應新冠肺炎防疫政策，大多民眾都盡可能留在家中避免外出；但隨著人們在家的時間增加，冰箱存放的食物也變多，而食物存放的愈多，也愈容易忘記哪些食物可能過期；加上各種食物的保存期限不同，或有些食物的保存期限標示比較保守，使人們對保存期限的定義不同而有許多困擾。

哥玩的不是遊戲是滿滿的快樂回憶！15大網友最愛夜市遊戲來了

夜市裡除了美食，最讓人流連忘返的就屬一攤攤的遊戲攤位，在夜市吃好吃滿後，許多人都會轉戰遊戲攤位大展身手，也算是一種消食啊！

影／把防疫當令牌！移工抗議：下班也被雇主禁足

台灣移工聯盟上午在勞動部前召開「政府卸責 移工遭殃」記者會，呼籲政府徹底檢討、反省目前對藍領移工的歧視。尤其在新冠肺炎疫...

許金川／無痛大腸鏡 船過水無痕

隨著無痛麻醉技術的發達，做內視鏡，尤其是大腸鏡，在麻醉醫師打了麻醉劑後就睡著了，等到一、二十分鐘後醒過來，早已完成，船過水無痕，許多人喜歡沉睡的感覺，從此大腸鏡檢查不再被一般人視為畏途。

健康相談室／你春困了嗎？中醫師：春宜養肝 夜臥早起

Ｑ：春天回暖總是昏昏欲睡，該怎麼調整？ Ａ：中醫師表示，時序進到春季，氣溫回暖，人體體表血液循環開始旺盛，此時供給大曩的血液與氧氣可能相對減少，因此使人容易昏昏欲睡，這個現象又稱為「春困」。

熱門新聞

全台有感！東部海域規模5.9地震 六縣市最大震度達四級

狂洗手戴口罩防疫有成 但後遺症來了

有食譜！ 不用上館子 教你燒3道好菜

輕熟女噴香水別踩3地雷 才不會讓頂級香水變廉價

殺破狼周運勢／摩羯情感塵埃落定 水瓶轉換新的職務

摔死人後垃圾定點收運仍牛步 「不把清潔員的命當命」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。