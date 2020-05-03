聽新聞
test
0:00 / 0:00
太巧合！民眾在成功鎮拍到地震雲 成功外海就強震
「真的太巧合」台東市某飯店經理人林杰昇說：「我在成功鎮比西里岸部落拍到東部外海天空高掛地震雲，約隔5分鐘後，成功鎮東方外海就發生規模5.9強震」。
台東氣象站人員表示，沒有所謂「地震雲」，就跟台灣很多漁民常捕獲地震魚，偶而有一、兩次抓到地震魚後，剛好有地震發生，但只是巧合，多數地震魚出現後，並沒有地震，今天民眾在成功鎮東部外海天空拍的「地震雲」也是高積雲的一種，上午11點24分發生地震，完全是湊巧而已。
擔任台東市禾風度假酒店執行長的林杰昇表示，今天陪太太回成功鎮娘家，上午順便帶著太太到鄰近的阿美族比西里岸部落走走看看，上午11點19分左右，在比西里岸抬頭仰望天際，發現比西里岸東方外海天空有大片怪雲，順手就用手機拍下，結果細看才知拍到地震雲。
中央氣象局發布地震快報指出，今天上午11時24分40秒，台東縣政府東北方 70.7 公里 ，位於台灣東部海域發生芮氏規模5.9地震，地震深度在地表下40.4公里處，全台地各地包括台東縣長濱、成功、海端、池上，花蓮縣、嘉義縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、台南市最大震度均為4級。
林杰昇說，實在是太巧合，在比西里岸拍完地震雲，隨即上車準備南下回成功鎮上，但車子往前開了約300公尺，他又路邊停車，拍三仙台海岸景色，拍完照再上車就發生地震。他說：「從比西里岸拍到地震雲到發生地震，前後相差約五分鐘」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言