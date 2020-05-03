囤貨食品過期？專家：這些食物過期也可吃

因應新冠肺炎防疫政策，大多民眾都盡可能留在家中避免外出；但隨著人們在家的時間增加，冰箱存放的食物也變多，而食物存放的愈多，也愈容易忘記哪些食物可能過期；加上各種食物的保存期限不同，或有些食物的保存期限標示比較保守，使人們對保存期限的定義不同而有許多困擾。

首先，除了嬰兒食品之外，超過食物的保存期限並一定不代表無法食用，也不一定影響健康安全；大多食物的保存期限都是由製造商根據他們的專業推測，訂定消費者在一定的期限內食用完畢，才能享用到最好的風味。

一般來說，食用醋、蜂蜜、香草、糖、鹽、玉米糖漿、糖蜜等幾乎都能放久放，而且風味也不容易改變；燕麥片通常可以放到一年，味道也都能保存，至於熟燕麥或即食燕麥的保存期限幾乎可說是天長地久。

穀物類的質地愈白，保存期限就愈長，例如白麵粉幾乎沒有保存期限，但全麥麵粉可能放幾個月味道就會變質；同理，白米可以保存幾年以上，但糙米只能保存幾個月。

乾豆或扁豆的保存期限也都長達幾年，但隨著保存的時間愈久，除了煮熟的時間會拉長，也會變得更難咀嚼；若你無法確定豆子已經放多久了，盡量避免用酸性的調味料烹煮如糖蜜或番茄，否則烹煮的時間可能會延長更久；此外，我們也經常取笑家中的長輩用的是幾百年前的調味粉，但除了味道可能改變，並不影響食用者的身體健康。

罐頭食品如果以金屬材質來保存，只要容器本身沒有變形或生鏽，一般都可以比使用玻璃罐保存來的更久，而且風味幾乎能保持和剛買的時後一樣；如果罐頭食品開蓋上的凹槽凸起，就表示容器內已經孳生細菌，和食物發生化學作用而產生空氣。

大多的油品只要存放在密封的容器裡，保存期限也都偏長，即使是存放在玻璃罐裡也都不大容易變質；然而，開封後油品的保存期限可能根據外在環境或本身的質地而有所不同，但只要遠離熱源就不太容易餿掉。

判斷油品是否變質有幾種方法，最簡單的就是用味道來辨別；久放的油品通常會有一股金屬或皂化的味道，有些油品甚至會產生腥味，如芥菜籽油；又或者可以用手指沾一點油摸摸看，餿掉的油觸感通常會比較黏膩。

沙拉醬和油品或食用醋的成分相似，如果放在冰箱保存通常可以維持數月，甚至長達一年以上；尤其和罐頭的包裝不同，沙拉醬一般是以窄瓶口的塑膠瓶包裝，他們接觸空氣的面積更少，愈容易保鮮。

芥末通常沒有保存期限，而番茄醬雖然在開封後一年後會開始變色，但風味仍保持不變；另外比較出人意料的是，如果美乃滋沒有加入新鮮檸檬汁或大蒜，保存的期限可以更長。

舶來品區的產品普遍都能保存較久，例如醃漬香腸、醃黃瓜、蠔油、醃辣椒、辣椒醬、豆瓣醬或魚露等；眾所皆知的醬油幾乎可以永久保存不會過期，但建議醬油應保存在冰箱內，避免味道變質。